Manchester City is zaterdag ontsnapt aan uitschakeling in de FA Cup. De ploeg van trainer Josep Guardiola boog tegen Swansea City een 2-0-achterstand om in een 2-3 overwinning, terwijl Juninho Bacuna namens Huddersfield Town zijn eerste Premier League-goal maakte.

City begon het kwartfinaleduel met Swansea, dat vorig jaar degradeerde naar het Championship, met de nodige vaste basisspelers, maar zij konden een slechte start niet voorkomen.

Vanaf de reservebank zagen Raheem Sterling en Sergio Agüero Swansea voor rust op een 2-0-voorsprong komen door een benutte penalty van Matt Grimes en een treffer van voormalig FC Twente-speler Bersant Celina.

De club van Mike van der Hoorn, die dit seizoen aanvoerder is, hield die voorsprong vast tot de 69e minuut. Guardiola had op dat moment Agüero en Sterling al in de ploeg gebracht en met succes.

Van der Hoorn in duel met Agüero (Foto: Getty Images)

City kan vijf prijzen winnen dit seizoen

Bernardo Silva maakte de aansluitingstreffer en Agüero zorgde tien minuten later vanaf elf meter voor de gelijkmaker, al kreeg hij de treffer niet op zijn naam. De bal ging via de paal en de hak van de Zweedse doelman Kristoffer Nordfeldt, die jarenlang voor sc Heerenveen keepte, in het doel.

Twee minuten voor tijd maakte Agüero de winnende goal, waardoor City kans houdt op vijf prijzen dit seizoen. De club won al de Community Shield en de League Cup, staat bovenaan in de competitie en speelt in de kwartfinales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur.

Watford bereikte eerder op zaterdag als eerste de halve finales, die op Wembley gespeeld worden. 'The Hornets' wonnen voor eigen publiek met 2-1 van Crystal Palace.

De Fransman Étienne Capoue maakte de 1-0 voor Watford, Michy Batshuayi tekende namens Crystal Palace voor de 1-1 en Andre Gray was zo'n tien minuten voor tijd verantwoordelijk voor voor het winnende doelpunt.

Watford mag zich halvefinalist noemen in de FA Cup. (Foto: ANP)

Huddersfield ten onder tegen West Ham

Er wordt dit weekend ook gespeeld in de Premier League en door zijn eerste goal goal in Engeland was het een bijzondere dag voor Bacuna. De middenvelder van Huddersfield Town scoorde in de verloren uitwedstrijd tegen West Ham United (4-3).

Bacuna was vlak na de 1-0 van Mark Noble (strafschop) verantwoordelijk voor de 1-1. De controleur, afgelopen zomer overgekomen van FC Groningen, kopte een hoekschop van Aaron Mooy op fraaie wijze binnen.

Huddersfield liep daarna uit naar een 1-3-voorsprong door doelpunten van Karlan Ahearne-Grant, maar verspeelde opmerkelijk genoeg in het laatste kwartier nog de zeker lijkende zege.

Eerst was het Angelo Ogbonna die voor de aansluitingstreffer zorgde, waarna Javier Hernández met twee doelpunten, waarvan de laatste in blessuretijd, de ommekeer voltooide.

Huddersfield stevent af op degradatie uit de Premier League. 'The Terriers' hebben als hekkensluiter na 31 speelrondes liefst zestien punten achterstand op nummer zeventien Burnley.

Bacuna (nummer 7) maakt zijn eerste Premier League-goal. (Foto: Getty Images)

Burnley verliest van Leicester

Burnley verloor in eigen huis op pijnlijke wijze met 1-2 van Leicester City. 'The Clarets' speelden ruim een helft met een man meer, maar gingen desondanks onderuit door een doelpunt in extremis van Wes Morgan.

Newcastle United deed wel goede zaken in de strijd tegen degradatie. De nummer dertien speelde op de valreep met 2-2 gelijk op bezoek bij Bournemouth AFC (2-2) en vergrootte daardoor het gat met nummer achttien Cardiff City tot zes punten.

