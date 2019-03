Zinedine Zidane heeft zaterdag de eerste wedstrijd sinds zijn terugkeer als coach van Real Madrid gewonnen. In Estadio Santiago Bernabéu werd laagvlieger Celta de Vigo met 2-0 verslagen.

De doelpunten vielen in de tweede helft en kwamen op naam van Isco en Gareth Bale, die basisspeler waren. Onder Zidanes voorganger Santiago Solari moest het duo het doen met een bijrol.

Vlak na rust dacht Real, dat niet groots speelde, al op voorsprong te komen via Luka Modric. De treffer van de Gouden Bal-winnaar werd op aanraden van de VAR echter afgekeurd, want ploeggenoot Raphaël Varane stond hinderlijk buitenspel.

De 46-jarige Zidane werd maandag aangesteld als vervanger van Solari, die Real niet op de rit kreeg. Zidane had 'De Koninklijke' tussen januari 2016 en mei 2018 al onder zijn hoede en pakte in die periode liefst negen prijzen.

Bij het duel met Celta gunde de Fransman ook keeper Keylor Navas een basisplek. De Costa Ricaan kreeg de voorkeur boven Thibaut Courtois.

Zinedine Zidane zag Isco en Gareth Bale in de tweede helft scoren tegen Celta de Vigo. (Foto: ANP)

Landstitel blijft moeilijk verhaal voor Real

Ondanks de zege op laagvlieger Celta, waar Wesley Hoedt al vroeg inviel, is de Spaanse landstitel ver weg voor nummer drie Real. De achterstand op koploper FC Barcelona, dat zondag nog speelt, is negen punten.

Op stadgenoot Atlético Madrid, dat tweede staat, wordt twee punten toegegeven. 'Los Rojiblancos' spelen zaterdag vanaf 18.30 uur uit tegen Athletic Bilbao.

Over twee weken is hekkensluiter Huesca in Madrid de volgende tegenstander voor Zidane en Real. In de speelronde daarna gaat de club die in de Champions League werd uitgeschakeld door Ajax op bezoek bij Valencia.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga