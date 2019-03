Zinedine Zidane heeft zaterdag de eerste wedstrijd sinds zijn terugkeer als coach van Real Madrid gewonnen. In Estadio Santiago Bernabéu werd laagvlieger Celta de Vigo met 2-0 verslagen.

De doelpunten vielen in de tweede helft en kwamen op naam van Isco en Gareth Bale, die basisspeler waren. Onder Zidanes voorganger Santiago Solari moest het duo het doen met een bijrol.

Vlak na rust dacht Real, dat niet groots speelde, al op voorsprong te komen via Luka Modric. De treffer van de Gouden Bal-winnaar werd op aanraden van de VAR echter afgekeurd, want ploeggenoot Raphaël Varane stond hinderlijk buitenspel.

De 46-jarige Zidane werd maandag aangesteld als vervanger van Solari, die Real niet op de rit kreeg. Zidane had 'De Koninklijke' tussen januari 2016 en mei 2018 al onder zijn hoede en pakte in die periode liefst negen prijzen.

Bij het duel met Celta gunde de Fransman ook keeper Keylor Navas een basisplek. De Costa Ricaan kreeg de voorkeur boven Thibaut Courtois.

Gareth Bale wordt gefeliciteerd na zijn doelpunt tegen Celta de Vigo. (Foto: ANP)

Landstitel blijft moeilijk verhaal voor Real

Ondanks de zege op laagvlieger Celta, waar Wesley Hoedt al vroeg inviel, is de Spaanse landstitel ver weg voor nummer drie Real. De achterstand op koploper FC Barcelona, dat zondag nog speelt, is negen punten.

Er werd wel ingelopen op stadgenoot Atlético Madrid, dat tweede staat en iets later op de dag verloor van Athletic Bilbao: 2-0. Iñaki Williams en Kenan Kodro scoorden, waardoor het verschil tussen Atlético en Real nog twee punten is.

Over twee weken is hekkensluiter Huesca in Madrid de volgende tegenstander voor Zidane en Real. In de speelronde daarna gaat de club die in de Champions League werd uitgeschakeld door Ajax op bezoek bij Valencia.

Iñaki Williams zette Athletic Bilbao op voorsprong tegen Atlético Madrid. (Foto: ANP)

Kluivert en Karsdorp onderuit met Roma

In de Italiaanse Serie A leden Justin Kluivert en Rick Karsdorp een pijnlijke nederlaag met AS Roma. Op bezoek bij nummer vijftien SPAL werd het 2-1.

Bij rust was het 1-0 door een doelpunt van Mohamed Fares. In de tweede helft maakte Diego Perotti uit een strafschop gelijk, waarna Andrea Petagna eveneens uit een strafschop voor de winnende treffer tekende.

Zowel Kluivert als Karsdorp kreeg een basisplaats van de nieuwe coach Claudio Ranieri. Kluivert werd in de rust gewisseld en Karsdorp moest in de slotfase plaatsmaken.

Door de nederlaag in Ferrara is een plek bij de eerste vier en daarmee een Champions League-ticket ver weg voor Roma. De achterstand op nummer vier Internazionale is drie punten, maar die club speelt zondag nog de stadsderby tegen AC Milan.

AS Roma leed de zevende nederlaag van het seizoen in de Serie A. (Foto: ANP)

