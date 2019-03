De Amerikaanse voetbalbond US Soccer heeft met verbazing gereageerd op de aanklacht van de voetbalsters van de nationale ploeg. Zij eisen gelijke betalingen en dezelfde werkomstandigheden als de mannen.

Voorzitter Carlos Cordeiro stelt zaterdag in een open brief dat hij het er volledig mee eens is dat de vrouwen dezelfde rechten verdienen als de mannen en dat er de laatste jaren al flinke stappen zijn gezet in dat traject.

"We zijn dan ook zeer verbaasd door de aanklacht die vorige week is ingediend", schrijft Cordeiro. "Hoewel wij geloven dat de huidige overeenkomst fair is, willen we met de speelsters samenwerken om te kijken waar verbetering mogelijk is."

28 speelsters van de regerend wereldkampioen dienden de aanklacht vorige week vrijdag op Nationale Vrouwendag in bij een rechtbank in Los Angeles. De vrouwen spreken daarbij van "geïnstitutionaliseerde discriminatie op basis van geslacht".

De speelsters vinden niet alleen dat ze te weinig betaald krijgen ten opzichte van hun mannelijke collega's, maar zijn ook ontevreden over het verschil in trainingsomstandigheden, de medische begeleiding, het niveau van de coaching en de reisomstandigheden.

De Noorse Ada Hegerberg weigert al anderhalf jaar voor de nationale ploeg te spelen. (Foto: ANP)

'Blijven samenwerken voor oplossing'

Volgens Cordeiro zijn er na de aanklacht gesprekken gevoerd met enkele ervaren speelsters. "Dat waren open en professionele gesprekken en op die manier zullen we met elkaar blijven samenwerken om tot een oplossing te komen."

De bondsvoorzitter spreekt verder zijn vertrouwen uit over een oplossing die beide kampen tevreden moet stellen. "We zijn optimistisch over wat mogelijk is en zijn absoluut van plan om een manier te vinden om hier samen uit te komen."

Eerder lieten ook al de Deense voetbalsters weten dat zij meer rechten willen in vergelijking tot hun mannelijke collega's. Zij gingen zelfs over tot een staking. De Noorse Ada Hegerberg, verkozen tot voetbalster van het jaar, weigert om die reden al anderhalf jaar voor de nationale ploeg uit te komen.

De Amerikaanse vrouwenploeg bereidt zich voor op het WK van komende zomer in Frankrijk. De titelverdediger en nummer één van de FIFA-ranking neemt het in de groepsfase op tegen Thailand, Chili en Zweden.