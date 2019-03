PSV heeft van de KNVB een boete van 10.000 euro gekregen. De fans staken tijdens de uitwedstrijden tegen sc Heerenveen en De Graafschap vuurwerk af.

Mochten de supporters in de komende wedstrijden nog een keer in de fout gaan, dreigt een uitwedstrijd zonder publiek voor de Eindhovenaren.

Algemeen directeur Toon Gerbrands is dan ook verre van blij met het gedrag van de eigen fans. "Iedereen begrijpt dat we voor dit geld een betere bestemming hadden kunnen vinden", zegt hij zaterdag op de website van PSV.

"Het dossier PSV in Zeist vult zich na een tijd zonder incidenten in rap tempo en dat kan verstrekkende gevolgen hebben. We naderen het moment waarop we voor straf geen supporters mee mogen nemen. En dat zou echt sneu zijn, want de spelers roemen niet voor niets ook vaak de steun die ze buiten Eindhoven ontvangen."

Ajax en Feyenoord ook al beboet

Ook Ajax en Feyenoord werden deze maand door de bond bestraft omdat fans vuurwerk afstaken. Beide clubs kregen zelfs een boete van 15.000 euro.

Bij Feyenoord moet Vak S bij de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen op 4 april volledig leeg blijven, nadat er vuurwerk werd afgestoken bij de thuiswedstrijd tegen PSV in december (2-1-zege).

Ajax werd vorige week bestraft voor vuurwerk dat tijdens de wedstrijd van eind januari tegen sc Heerenveen (3-1-zege) in de TOTO KNVB-Beker werd afgestoken op de Zuid-tribune. Ook kregen de Amsterdammers een voorwaardelijke straf van één wedstrijd zonder publiek op de Zuid-tribune.

