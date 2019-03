Sporting CP heeft vrijdag een krappe 1-0-thuiszege geboekt op Santa Clara. De ploeg van trainer Marcel Keizer staat daardoor in ieder geval voor een dag naast SC Braga op de derde plaats in Portugal.

Het enige doelpunt van de wedstrijd in Estádio José Alvalada werd na een uur spelen gemaakt door Raphinha. De Braziliaanse aanvaller kon simpel binnentikken, nadat de verdediging van Santa Clara bij een verre ingooi werd verrast. Bruno Fernandes kreeg de bal ver achter de defensie en kon alleen op de keeper af.

Bas Dost speelde de hele wedstrijd voor Sporting en blijft op veertien competitietreffers steken. Haris Seferovic van Benfica voert de topscorersranglijst aan met vijftien goals.

Sporting staat derde met 55 punten uit 26 duels. Benfica en FC Porto hebben met een wedstrijd minder al 60 punten. Braga heeft net als Sporting 55 punten en speelt zaterdag tegen uit tegen Setubal.

Puntenverlies Mönchengladbach in Bundesliga

In Duitsland liep Borussia Mönchengladbach tegen puntenverlies op. In eigen stadion werd gelijkgespeeld tegen SC Freiburg: 1-1.

Vincenzo Grifo zette de bezoekers in de 10e minuut op voorsprong. Zes minuten later trok Alassane Pléa de stand weer gelijk. Beide ploegen hadden in de slotfase kansen op de winnende treffer, maar die bleef uit.

In de strijd om een ticket voor de Champions League is Gladbach een van de concurrenten van Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz. De eerste vier in Duitsland plaatsen zich voor de groepsfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Gladbach staat nu derde met 47 punten uit 26 duels. RB Leipzig volgt met 46 uit 25. Nummer vijf Eintracht Frankfurt met Jetro Willems en Jonathan de Guzman heeft met 25 duels vier punten minder dan Gladbach. Leverkusen staat na 25 duels op 24 punten.

