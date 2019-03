FC Twente heeft vrijdag een nieuwe stap gezet naar het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper won thuis met liefst 5-0 van FC Volendam.

Doordat achtervolger Go Ahead Eagles gelijkspeelde (1-1 tegen Helmond Sport), is Sparta Rotterdam nu de nummer twee in de Eerste Divisie. De ploeg van Henk Fraser won met 1-3 bij Almere City. Met negen duels te spelen heeft Twente elf punten voorsprong.

Voor Twente scoorden Javier Espinosa, Ricardinho, Peet Bijen en Aitor Cantalapiedra al in de eerste helft. Het Enschedese publiek riep om tien treffers, maar na rust wist alleen Jari Oosterwijk nog het net te vinden.

Go Ahead kwam bij het laaggeklasseerde Helmond Sport op voorsprong via Thomas Verheijdt, die een strafschop benutte. Na zestig minuten blunderde doelman Hobie Verhulst opzichtig bij een afstandsschot van invaller Bram Zwanen: 1-1.

Sparta viert een treffer tegen Almere City. (Foto: ProShots)

Sparta wint, FC Den Bosch hard onderuit

Sparta won met veel moeite op bezoek bij Almere City (1-3). Mohamed Rayhi zette de Rotterdammers al vroeg op voorsprong, maar de Flevolanders kwamen dankzij een fraaie vrije trap van Youri Loen langszij.

Kort na rust bracht Ragnar Ache Sparta opnieuw aan de leiding. In de slotfase maakte Deroy Duarte er nog 1-3 van.

FC Den Bosch ging in Nijmegen keihard onderuit bij NEC: 5-0. Na 22 minuten was het al 3-0 via Jonathan Okita, Mike Tresor Ndayishimiye en Ferdy Druijf, die profiteerden van zwak verdediger van Den Bosch.

Na rust scoorde Okita nog twee keer, waaronder met een prachtige lob. Voormalig koploper Den Bosch heeft veertien punten achterstand op Twente.

Bryan Smeets in duel met Ajax-talent Victor Jensen. (Foto: ProShots)

Smeets maakt wereldgoal tegen Jong Ajax

Het mooiste doelpunt van de 29e speelronde kwam op naam van Bryan Smeets. De middenvelder van TOP Oss schoot vanaf eigen helft de bal met een prachtige uithaal over Jong Ajax-doelman Dominik Kotarski.

Smeets, die in de laatste speelronde van 2015/2016 als speler van De Graafschap met een treffer voorkwam dat Ajax kampioen werd, had een minuut eerder al voor de openingstreffer gezorgd. Lassina Traoré scoorde nog tegen voor Jong Ajax, dat met 2-1 verloor.

Jong PSV ging met 3-1 ten onder op bezoek bij SC Cambuur. Roda JC leed een 3-2-nederlaag bij FC Dordrecht. MVV verloor thuis met liefst 1-4 van RKC Waalwijk.

Onderin de Keuken Kampioen Divisie verloor hekkensluiter FC Utrecht met 1-3 van FC Eindhoven en was Telstar met 1-0 te sterk voor Jong AZ.

Bekijk de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie