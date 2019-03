Fortuna Sittard heeft vrijdag een overtuigende 3-1-zege geboekt op FC Emmen. De Limburgers nemen daardoor afstand van de degradatiezone in de Eredivisie.

Halverwege was het al 3-0 in het Fortuna Sittard Stadion, door Andrej Lukic (eigen doelpunt), Lisandro Semedo en Andrija Novakovic. Emmen eindigde het duel met tien man na rood voor Glenn Bijl, maar redde in blessuretijd via Reuven Niemeijer de eer.

Door de thuiszege klimt Fortuna naar de twaalfde plaats op de ranglijst, al kunnen ADO Den Haag en PEC Zwolle dit weekend weer langszij komen. De Limburgers hebben vier punten voorsprong op Emmen, dat zestiende blijft.

Voor Fortuna is het pas de derde zege na de winterstop, de overige zes duels werden (vaak met grote cijfers) verloren door de ploeg van René Eijer. FC Emmen is de enige club in de Eredivisie die dit seizoen niet de nul wist te houden in een uitwedstrijd.

Semedo wordt aangepakt door een verdediger van Emmen. (Foto: ProShots)

Emmen schiet in tweede minuut in eigen doel

Fortuna kende een droomstart, want al in de tweede minuut kwam de ploeg op voorsprong door de eigen treffer van Lukic bij een klutssituatie. Emmen protesteerde nog omdat Caner Cavlan, die op de doellijn stond, omver werd gelopen door een speler van Fortuna. Scheidsrechter Danny Makkelie overlegde met de VAR, maar keurde de treffer niet af.

Emmen was na tien minuten dicht bij de gelijkmaker, maar een kopbal van Michael de Leeuw raakte de lat. Enkele minuten later maakte Semedo er 2-0 van. De Portugees verraste Emmen-doelman Kjell Scherpen met een schot in de korte hoek.

In blessuretijd van de eerste helft tekende Novakovich voor de derde treffer. Nadat Emmen een hoekschop niet voldoende kon wegwerken, kopte de Amerikaanse spits de bal stijlvol in de kruising.

Arbiter Makkelie had hulp van de VAR nodig om Bijl rood te geven. (Foto: ProShots)

VAR keurt prachtige treffer Fortuna af

Ook na rust had Emmen het meeste balbezit, maar kreeg Fortuna de beste kansen. Halverwege de tweede helft schoot Diemers de bal op prachtige wijze vanuit een moeilijke hoek in de kruising, maar de VAR annuleerde het doelpunt omdat de middenvelder van Fortuna buitenspel zou hebben gestaan nadat hij een hoekschop had genomen.

Even later moest de VAR opnieuw ingrijpen toen Makkelie slechts geel gaf aan Bijl die de doorgebroken Novakovich vloerde. Nadat de scheidsrechter naast het veld de beelden bekeek, stuurde hij de verdediger van Emmen alsnog van het veld.

Bijl kreeg zo de twijfelachtige primeur om als eerste Emmen-speler rood te krijgen in een Eredivisie-wedstrijd. Met een man minder schoot Niemeijer in blessuretijd van dichtbij de eretreffer binnen voor de ploeg uit Drenthe.