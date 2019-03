Het bestuur van de FIFA is vrijdag bij een vergadering in Miami akkoord gegaan met voorstellen om het deelnemersveld van het WK voor clubs uit te breiden naar 24 en om komende zomer de VAR te gebruiken bij het WK voor vrouwen.

Het vernieuwde WK voor clubs moet in juni/juli 2021 voor het eerst worden afgewerkt en zal op de kalender de plek innemen van de Confederations Cup. Dat toernooi voor acht landenteams vond eens in de vier jaar plaats in het jaar voor een WK.

"Ik ben heel blij met dit besluit, het is een mijlpaal in de FIFA-geschiedenis", aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino op een persconferentie. "Dit 'echte' WK voor clubs zal een grote impact hebben op het clubvoetbal wereldwijd."

Het WK voor clubs wordt momenteel in december gehouden en heeft slechts zeven deelnemers: de kampioenen van Europa, Zuid-Amerika, Noord- en Midden-Amerika, Azië, Oceanië en Afrika en de kampioen van het gastland (de laatste twee jaar was dat de Verenigde Arabische Emiraten).

Groep investeerders zou miljarden willen betalen

De FIFA schermde de laatste maanden met een groep investeerders, naar verluidt uit Saoedi-Arabië, die maar liefst 25 miljard dollar (zo'n 22 miljard euro) over zou hebben voor uitbreiding van het WK voor clubs en een mondiale Nations League.

De ECA, de belangenvereniging voor Europese voetbalclubs, is vanwege de nu al overvolle kalender tegen de uitbreiding en heeft dat recent opnieuw laten weten aan de FIFA.

"We zijn momenteel tegen aanpassing van het club-WK en benadrukken dat geen enkele club van de ECA mee zal doen aan zo'n competitie", staat in een brief van de ECA aan de FIFA waar de krant Süddeutsche Zeitung beslag op heeft gelegd.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino showt de officiële bal voor het WK voor vrouwen. (Foto: ProShots)

Oranjevrouwen krijgen te maken met VAR

Het FIFA-bestuur besloot vrijdag ook dat er definitief technologische hulpmiddelen gebruikt mogen worden bij het WK voor vrouwen in Frankrijk.

De videoscheidsrechter (VAR) werd afgelopen zomer al ingezet op het WK voor mannen in Rusland. Dit seizoen wordt in de knock-outfase van de Champions League en in diverse nationale (beker)competities eveneens gebruikgemaakt van het technologische hulpmiddel.

Het WK voor vrouwen wordt van 7 juni tot en met 7 juli gehouden in Frankrijk. Nederland neemt het in de groepsfase op tegen Nieuw-Zeeland (dinsdag 11 juni), Kameroen (zaterdag 15 juni) en Canada (donderdag 20 juni).

De VAR in actie bij het WK van 2018. (Foto: ProShots)

WK 2022 mogelijk uitgebreid naar 48 deelnemers

Over uitbreiding van het deelnemersveld van het WK voor mannen in 2022 is nog geen definitief besluit genomen, maar het FIFA-bestuur noemt het wel "uitvoerbaar" om het aantal teams van 32 naar 48 te laten groeien.

"Dan moet er natuurlijk wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan", aldus Infantino. "We werken nauw samen met gastland Qatar. Duidelijk is wel dat een aantal wedstrijden in buurlanden van Qatar moet worden gehouden als het deelnemersveld wordt uitgebreid naar 48. We zullen hier in juni een besluit over nemen."

Het is al zeker dat bij het WK in 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada 48 landen zullen deelnemen.