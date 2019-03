Fabio Cannavaro is vrijdag aangesteld als de nieuwe bondscoach van China. De 45-jarige Italiaan is de opvolger van zijn 25 jaar oudere landgenoot Marcello Lippi, die in januari vertrok.

De Chinese voetbalbond CFA meldt dat Lippi tijdens de China Cup die volgende week begint als adviseur van Cannavaro zal fungeren.

Het is nog onduidelijk of Cannavaro tijdelijk is aangesteld of dat hij een vaste aanstelling krijgt bij de nummer 72 van de FIFA-ranking. Volgens Chinese media mag de oud-topverdediger zich bewijzen bij de China Cup. Naast China doen Thailand, Oezbekistan en Uruguay mee aan het oefentoernooi.

Cannavaro blijft ook trainer van Guangzhou Evergrande, de club uit de hoogste Chinese divisie waar hij sinds november 2017 bezig is aan zijn tweede termijn.

De Gouden Bal- en WK-winnaar van 2006 zal aanstaande donderdag tegen Thailand zijn debuut maken als bondscoach van China. Het Aziatische land is zeer ambitieus op voetbalgebied, maar deed alleen in 2002 mee aan het WK.