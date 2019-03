PSV-trainer Mark van Bommel is het niet helemaal eens met de kritiek die zijn ploeg krijgt na de winterstop. Hij vindt dat de buitenwacht soms te veel verwacht van de koploper van de Eredivisie.

"Dat komt omdat we de lat heel erg hoog hebben gelegd voor de winterstop met uitslagen als 5-0, 6-1 en 4-0", zei Van Bommel vrijdag voorafgaand aan de uitwedstrijd van zondag tegen VVV-Venlo.

"Dan wordt een wedstrijd tegen de nummer achttien die je met 2-0 wint ineens saai of slecht. Ik snap dat niet. Je moet winnen. En natuurlijk kan het altijd beter."

Van Bommel uitte vorige week ondanks de 2-0-zege op NAC Breda zelf ook de nodige onvrede op zijn ploeg. Hij had vooral wat aan te merken op de technische uitvoering.

"Technische uitvoering is de manier van aannemen, inspelen, de goede kant opdraaien; dat soort dingen. Het mooie is dat je dat heel snel kunt verbeteren. Dat is heel anders dan uit vorm zijn. En ik vind absoluut niet dat mijn spelers dat zijn."

PSV-verdediger Denzel Dumfries werd vorige week uitgefloten door de eigen supporters. (Foto: ProShots)

'Ik heb me geërgerd aan het uitfluiten van Dumfries'

Van Bommel sprak na afloop van de confrontatie tegen NAC ook zijn onvrede uit over het gefluit van een deel van de eigen supporters in de richting van Denzel Dumfries en herhaalde dat op zijn persconferentie nog maar eens.

"Ik heb me eraan geërgerd. Als het even lijkt alsof het niet loopt, moet je geen eigen spelers gaan uitfluiten. Onze harde kern heeft een fantastische tegenreactie gegeven door gelijk zijn naam te scanderen."

PSV treft zondag Lars Unnerstall. De Eindhovenaren namen de Duitse doelman afgelopen zomer transfervrij over van de Limburgers, maar stallen hem dit seizoen nog op huurbasis in De Koel.

"Het is een mooie ambitie dat hij heeft gezegd volgend seizoen basisspeler te willen zijn bij PSV. Ik vind hem een goede keeper. Ik kan niet precies inschatten hoe hoog zijn niveau is, maar PSV koopt zo'n jongen niet voor niets. Ik vind het mooi dat hij overtuigd is. Daar hou ik wel van", aldus Van Bommel.

VVV-Venlo-PSV begint zondag om 12.15 uur in De Koel en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. Allard Lindhout fungeert vanuit Zeist als videoscheidsrechter (VAR).