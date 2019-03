Cristiano Ronaldo keert na ruim een half jaar afwezigheid terug in de Portugese selectie. De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft zoals verwacht de bezem gehaald door zijn selectie voor de duels met Servië en Nederland.

De 34-jarige Ronaldo is na een roerige periode weer beschikbaar voor de Portugese bondscoach Fernando Santos.

De aanvaller verhuisde na het WK van afgelopen zomer van Real Madrid naar Juventus. Bovendien werd hij eind september door een Amerikaanse vrouw ervan beschuldigd dat hij haar in 2009 verkracht heeft.

De recordinternational en topschutter aller tijden van Portugal, goed voor 85 doelpunten in 154 interlands, ontbrak daardoor sinds het WK, waar de Portugezen in de achtste finales werden uitgeschakeld door Uruguay, steeds in de selectie van Santos.

Zonder Ronaldo wist Portugal zich te plaatsen voor de finaleronde van de Nations League, die komende zomer in eigen land wordt gespeeld. De Europees kampioen treft Zwitserland in de halve finale. Nederland-Engeland is de andere halve eindstrijd.

Ronaldo, die het met Juventus in de kwartfinales van de Champions League gaat opnemen tegen Ajax, behoort nu tot de selectie van 25 man voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oekraïne en Servië. Die duels zijn op 22 en 25 maart in het stadion van Benfica.

Löw roept drie debutanten op

De Duitse bondscoach Löw heeft drie nieuwelingen opgenomen in zijn selectie voor de start van de EK-kwalificatie, volgende week zondag in Amsterdam tegen Oranje.

De verdedigers Niklas Stark (Hertha BSC) en Lukas Klostermann (RB Leipzig) en middenvelder Maximilian Eggestein (Werder Bremen) mogen zich komende week voor het eerst melden bij de 'Mannschaft'. De drie debutanten nemen de plekken over van Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller.

Löw liet het trio van Bayern München vorige week al weten dat hij ze niet meer nodig heeft. Hummels, Boateng en Müller waren jarenlang vaste waardes in het Duitse elftal en veroverden met hun land in 2014 de wereldtitel.

Als titelverdediger strandde Duitsland vorig jaar op het WK al in de groepsfase. De ploeg van Löw degradeerde vervolgens ook uit de hoogste divisie van de Nations League.

De Duitsers oefenen woensdag eerst in Wolfsburg tegen Servië voordat ze naar Amsterdam komen.