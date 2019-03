Huub Stevens blijft tot het einde van dit seizoen trainer van Schalke 04. De 65-jarige clubicoon werd donderdag bij de kwakkelende Bundesliga-club aangesteld als de tijdelijke opvolger van de ontslagen Domenico Tedesco.

"We maken het seizoen af in deze constructie", zei technisch directeur Jochen Schneider vrijdag op een persconferentie. Hoofdcoach Stevens krijgt steun van oud-spelers Michael Büskens en Gerald Asamoah (teammanager).

De nieuwe technische leiding moet Schalke 04 behoeden voor degradatie. De club uit Gelsenkirchen staat veertiende, met slechts vier punten voorsprong op nummer zestien VfB Stuttgart. De onderste twee ploegen degraderen uit de Bundesliga, terwijl de de nummer zestien play-offs moet spelen tegen een club uit de Tweede Bundesliga.

Schalke werd deze week in de achtste finales van de Champions League bovendien met 7-0 vernederd door Manchester City.

Steven begint aan zijn derde periode als trainer van Schalke. De Limburger zat van 1996 tot 2002 op de bank bij 'Die Königsblauen' en keerde in 2011 voor een jaar terug. Zijn grootste succes was het winnen van de UEFA Cup in 1997, waarmee hij voor het hoogtepunt in de clubhistorie zorgde. Ook won hij in 2001 en 2002 de DFB-Pokal.

Huub Stevens bij de persconferentie. (Foto: Pro Shots)

'Ben nog steeds vrienden met Tedesco'

Sinds vorig jaar zit Stevens in de raad van toezicht bij Schalke 04, dat vorig seizoen onder de jonge Tedesco nog als tweede eindigde in de Bundesliga. "Ik heb donderdag heel lang met Domenico gesproken", aldus Stevens. "Het doet me pijn dat het zo gelopen is, maar we zijn nog steeds goede vrienden."

Volgens Schneider moest het bestuur wel ingrijpen. "Ik vind het vervelend dat we deze beslissing hebben moeten nemen, maar Domenico begreep het. De tweede plek van vorig seizoen zal voor altijd aan hem verbonden blijven."

Stevens moest in 2016 vanwege hartklachten zijn werk bij Hoffenheim neerleggen. "Het gaat nu goed met me. En hopelijk gaat het over drie maanden nog steeds goed met me", zei hij vrijdag. "We moeten nu als één familie optrekken."

Stevens en Schalke spelen zaterdag vanaf 15.30 uur een thuiswedstrijd tegen nummer drie RB Leipzig.

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga