Steven Berghuis en Davy Pröpper keren terug in de selectie van het Nederlands elftal. De aanvaller van Feyenoord en de middenvelder van Brighton & Hove Albion zijn vrijdag opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland.

Berghuis kwam in juni 2018 voor het laatst in actie voor Oranje tijdens de oefenwedstrijd tegen Italië en werd sindsdien gepasseerd door bondscoach Ronald Koeman.

Pröpper is doorgaans een vaste waarde bij Oranje, maar hij ontbrak wegens een voetblessure in de laatste vier interlands, in de Nations League tegen Duitsland (twee duels) en Frankrijk en vriendschappelijk tegen België.

Koeman had dertig spelers opgenomen in zijn voorselectie. Kenneth Vermeer, Daryl Janmaat, Terence Kongolo, Ruud Vormer en Wout Weghorst zijn afgevallen. Vermeer was de verrassendste naam in de voorlopige groep. De doelman van Feyenoord speelde bijna vier jaar geleden zijn laatste interland.

Het Nederlands elftal staat in juni in de finaleronde van de Nations League. (Foto: ANP)

Nederland begint komende donderdag aan kwalificatiereeks

De route die naar het EK van 2020 moet leiden, begint voor Oranje komende donderdag om 20.45 uur in De Kuip tegen Wit-Rusland. Drie dagen later speelt de ploeg van Koeman om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland.

Verder treft Nederland Estland en Noord-Ierland in groep C van de EK-kwalificatie. De beste twee landen van elke poule plaatsen zich voor het EK van 2020, dat plaatsvindt van 12 juni tot en met 12 juli.

In juni staat voor Nederland de finaleronde van de Nations League op het programma. Oranje neemt het in de halve finale op tegen Engeland. Nederland eindigde in de A-divisie van de nieuwe landencompetitie als eerste in zijn groep, boven de wereldkampioen van 2014 (Duitsland) en 2018 (Frankrijk).

Volledige selectie Nederlands elftal

Keepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Barcelona) en Jeroen Zoet (PSV).

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon) en Stefan de Vrij (Internazionale).

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanvallers: Ryan Babel (Fulham), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (PSV) en Quincy Promes (Sevilla).