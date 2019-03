Pierre-Emerick Aubameyang baarde donderdagavond opzien in het Europa League-duel van Arsenal met het Franse Stade Rennais (3-0) door zijn tweede treffer te vieren met een masker uit de film Black Panther. De spits is blij dat hij die kans kreeg.

"Ik wilde graag een masker dragen dat mij representeert", verklaarde Aubameyang na de wedstrijd in het Emirates Stadium. "In Gabon, waar ik vandaan kom, noemen we het nationale elftal de 'Black Panthers'. Dus daar kan ik me mee identificeren."

Aubameyang is niet de eerste topsporter die tijdens een wedstrijd verwijst naar de film Black Panther. Serena Williams droeg vorig jaar op Roland Garros een catsuit die geïnspireerd was door een personage in de sciencefictionfilm. De Amerikaanse liet weten zich een superheld te voelen in de outfit.

Het is overigens niet de eerste keer dat Aubameyang een doelpunt viert door een masker over zijn hoofd te trekken. In zijn periode bij Borussia Dortmund (2013-2018) droeg de spits na een treffer al eens een SpiderMan-masker en een masker van Batman.

De 29-jarige Aubameyang was met zijn twee treffers goud waard voor Arsenal, dat door de 3-1-nederlaag uit de heenwedstrijd van vorige week minstens twee keer moest scoren voor eigen publiek om de kwartfinales van de Europa League te bereiken.

Aubameyang met het masker van Black Panther. (Foto: Pro Shots)

Aubameyang blij voor talent Maitland-Niles

Daar slaagden 'The Gunners' al binnen vijftien minuten in door goals van Aubameyang en Ainsley Maitland-Niles, waarna Aubameyang de wedstrijd in de 72e minuut op slot gooide. De Gabonese spits was desondanks niet geheel tevreden over zijn optreden.

"Ik was een beetje nerveus en miste twee kansen om de wedstrijd op slot te gooien. Het belangrijkst is dat we hebben gewonnen", aldus Aubameyang, die wel genoot van het feit dat de 21-jarige Maitland-Niles zijn doelpunt meepikte.

"Arsenal moet trots zijn dat het talenten als Ainsley, die moeiteloos doorstromen vanuit de jeugdopleiding en dan zó goed spelen, in huis heeft. Ik ben heel blij voor hem."

Dankzij de comeback van Arsenal staan er voor het eerst deze eeuw zes Engelse clubs in de kwartfinales van een Europees clubtoernooi. Chelsea bereikte donderdagavond ook de laatste acht van de Europa League, terwijl Tottenham Hotspur, Manchester United, Manchester City en Liverpool de kwartfinales van de Champions League bereikten.

