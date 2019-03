Stefan de Vrij baalt als een stekker dat hij voor een groot deel verantwoordelijk is voor de uitschakeling van Internazionale in de Europa League. De verdediger maakte donderdagavond in de return tegen Eintracht Frankfurt een knullige fout die tot de enige treffer in Milaan leidde: 0-1.

De Vrij wilde in de vijfde minuut een lange bal van Eintracht wegwerken met zijn hoofd, maar de verdediger raakte de bal volledig verkeerd. Daardoor kon Luka Jovic oppikken en hij maakte oog in oog met doelman Samir Handanovic geen fout.

"Dat was gewoon een fout en zoiets wordt dan gelijk afgestraft", vertelde een schuldbewuste De Vrij na de wedstrijd in gesprek met FOX Sports. "Ik wilde de bal bewust niet laten stuiteren, maar de afstand naar het doel was nog te groot. Daarom wilde ik twee keer koppen, maar ik had de bal meer naar de zijkant moeten werken."

"Het is natuurlijk klote dat het gebeurt, maar daarna waren er nog ruim tachtig minuten te spelen. Ik heb direct de knop omgezet en heb het vervolgens redelijk opgepakt, maar helaas was het niet genoeg om het nog om te draaien."

De Vrij gaat in de fout bij Inter-Eintracht Frankfurt. (Foto: ProShots)

'Europa League was belangrijk podium voor ons'

Het bleef bij 0-1 in Milaan en dat was voor het Frankfurt van Jetro Willems en Jonathan de Guzman genoeg om de kwartfinales te bereiken, aangezien de heenwedstrijd van vorige week in een doelpuntloos gelijkspel eindigde. De Vrij kan er niet over uit dat het Europa League-avontuur voor Inter al ophoudt in de achtste finales.

"Het is heel teleurstellend hoe het gelopen is. De Europa League was na onze uitschakeling in de Champions League een heel belangrijk podium en dan is het extra pijnlijk als je eruit ligt", aldus de 27-jarige Nederlander, die erkende dat Inter ook niet veel meer verdiende tegen Frankfurt.

"We hebben niet heel veel gecreëerd en uiteindelijk hadden zij nog vaker kunnen scoren in de omschakeling. Samir hield ons zelfs nog een paar keer goed op de been. Zondag is de ideale wedstrijd om deze kater weg te spoelen."

Internazionale neemt het dan in de 'Derby della Madonnina' op tegen stadgenoot AC Milan. Die wedstrijd in de Serie A staat zondagavond om 20.30 uur op het programma.

