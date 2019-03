Stefan de Vrij is donderdag met Internazionale gestrand in de achtste finales van de Europa League. Door een fout van de Oranje-international werd met 0-1 verloren van Eintracht Frankfurt. Landgenoot Mick van Buren stuntte met Slavia Praag door Sevilla uit te schakelen.

In Milaan kwam Frankfurt, waar Jetro Willems in de basis stond en Jonathan de Guzman inviel, al na vijf minuten op voorsprong. De Vrij liet zich makkelijk aftroeven door Luka Jovic, die beheerst scoorde.

Het bleek het beslissende doelpunt namens de bezoekers, die in Stadio Giuseppe Meazza werden gesteund door zo'n vijftienduizend fans. De heenwedstrijd op Duitse bodem eindigde vorige week in 0-0.

Voor De Vrij en Inter rest nu het veiligstellen van een Champions League-ticket door bij de eerste vier te eindigen in de Serie A. De Milanezen staan momenteel vierde. Frankfurt is nog de enige Duitse club in Europa en bezet in de Bundesliga plaats vijf.

Stefan de Vrij werd bij Internazionale-Eintracht Frankfurt afgetroefd door Luka Jovic, die het winnende doelpunt maakte. (Foto: ANP)

Hoofdrol Van Buren in spektakelstuk

Bij Slavia Praag-Sevilla was een hoofdrol weggelegd voor invaller Van Buren. De 26-jarige oud-speler van Excelsior viel in en zorgde in de verlenging voor 3-3, waarna ploeggenoot Ibrahim Traoré voor de beslissende 4-3 zorgde.

Het half uur extra was nodig omdat de stand in het spectaculaire duel na negentig minuten 2-2 was, net als in het heenduel. Sevilla nam in de verlenging nog de leiding dankzij een goal van Franco Vázquez, die scoorde op aangeven van Quincy Promes.

De overwinning van Slavia is een grote verrassing, want Sevilla geldt al jaren als een sterke ploeg in de Europa League. De Spanjaarden wonnen het toernooi in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016.

Ontlading bij Mick van Buren na zijn belangrijke gelijkmaker namens Slavia Praag tegen Sevilla. (Foto: Pro Shots)

Ook Arsenal, Benfica en Villarreal verder

Arsenal bereikte ook de laatste acht. De Engelse topclub herstelde zich in het eigen Emirates Stadium van de 3-1-nederlaag in het heenduel met Stade Rennais. De Fransen werden met 3-0 verslagen.

Twee van de drie goals vielen binnen een kwartier en kwamen op naam van Pierre-Emerick Aubameyang en Ainsley Maitland-Niles. Twintig minuten voor tijd zorgde Aubameyang voor opluchting bij de thuisfans.

Benfica, in de groepsfase van de Champions League nog tegenstander van Ajax, had net als Slavia een verlenging nodig. Na negentig minuten was de stand tegen Dinamo Zagreb 1-0 (treffer Jonas). In het extra half uur maakten Francisco Ferreira en Alex Grimaldo prachtige doelpunten.

FC Zenit greep naast een kwartfinaleplek. De Russische club ging met 2-1 onderuit bij Villarreal nadat op eigen veld al met 1-3 verloren was. De thuisploeg kwam op 2-0 door Gerard Moreno en Carlos Bacca. In blessuretijd redde Branislav Ivanovic de eer voor Zenit.

Eerder op de avond schaarden Napoli, Chelsea en Valencia zich bij de laatste acht in de Europa League. De loting voor de kwartfinales is vrijdag in Nyon.

Pierre-Emerick Aubameyang vierde zijn tweede doelpunt bij Arsenal-Stade Rennes op bijzondere wijze. (Foto: ANP)

De loting voor de kwartfinales van de Champions League is vrijdag vanaf 12.00 uur live te zien op NU.nl.

