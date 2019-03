Napoli en Chelsea hebben zich donderdag zonder moeite voor de kwartfinales van de Europa League geplaatst. Valencia speelde op de valreep met 1-1 gelijk bij FC Krasnodar en is ook door.

In Oostenrijk was de strijd tussen RB Salzburg en Napoli snel gestreden. Oud-Ajacied Arek Milik zorgde vroeg voor 0-1, wat betekende dat de thuisploeg - die uit met 3-0 had verloren - vijf keer moest scoren.

Dat bleek te veel gevraagd, al won Salzburg de wedstrijd wel. Nog in de eerste helft zorgde Munas Dabbur voor de gelijkmaker en na rust werd het 2-1 door Fredrik Gulbrandsen. De 3-1 van Christoph Leitgeb viel in blessuretijd en was voor de statistieken.

De overwinning van Salzburg is slecht nieuws voor Nederland, dat de belangrijke elfde plek op de coëfficiëntenlijst van de UEFA nu weer kwijt is aan Oostenrijk.

Het goede nieuws is dat Ajax in de kwartfinales van de Champions League nog punten kan pakken. De elfde plek betekent dat de kampioen van 2020 rechtstreeks de Champions League in mag. Nederland verspeelde dat ticket in 2017.

Arek Milik zorgde op fraaie wijze voor de openingstreffer bij RB Salzburg-Napoli. (Foto: ProShots)

Giroud maakt hattrick voor Chelsea

Chelsea had Dynamo Kiev vorige week op Stamford Bridge al met 3-0 verslagen en was ook in de return van de achtste finales veel te sterk voor de Oekraïense topclub. In Stadion NSK Olimpiyskiy werd het 0-5.

In de vijfde minuut ontnam Olivier Giroud de thuisploeg het laatste beetje hoop en na ruim een half uur zorgde de Fransman ook voor 0-2. Op slag van rust tekende Marcos Alonso voor Chelseas derde treffer.

Na rust beet Kiev aanvankelijk meer van zich af, maar binnen een kwartier had Giroud zijn hattrick te pakken. De spits is met negen doelpunten topscorer van de Europa League. In de slotfase maakte Callum Hudson-Odoi de avond voor Kiev nog pijnlijker.

Olivier Giroud scoorde drie keer voor Chelsea en mag zich topscorer in de Europa League noemen. (Foto: ProShots)

Bizarre ontknoping bij Krasnodar-Valencia

Bij FC Krasnodar-Valencia bleef het lang 0-0, maar in de slotfase bracht Shapi Suleymanov de Russische fans in vervoering. Zijn treffer leek genoeg na de 2-1-nederlaag in Spanje.

Het in vorm verkerende Valencia ging op jacht naar de gelijkmaker en slaagde in die missie. Diep in de extra tijd scoorde de Portugees Gonçalo Guedes, waardoor ook de ploeg van coach Marcelino vrijdag vertegenwoordigd is bij de loting.

Later op de avond vallen de laatste beslissingen in de achtste finales van de Europa League. Om 21.00 uur was de aftrap bij Arsenal-Stade Rennes, Benfica-Dinamo Zagreb, Internazionale-Eintracht Frankfurt, Slavia Praag-Sevilla en Villarreal-FC Zenit.

Ontlading van Gonçalo Guedes en zijn ploeggenoten in Krasnodar. Valencia plaatste zich op de valreep voor de kwartfinales. (Foto: ANP)

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League