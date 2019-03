Paul Scholes is donderdag al na een maand vertrokken als manager van Oldham Athletic. De clubicoon van Manchester United ziet geen toekomst voor zichzelf bij de League Two-club.

"Ik hoopte om in ieder geval de achttien maanden vol te maken bij de club waarvan ik al mijn hele leven supporter ben. De fans, de spelers, mijn vrienden en familie weten hoe trots ik was toen ik deze baan aannam en hoeveel zin ik erin had", meldt de 44-jarige Scholes in een verklaring.

"In de korte periode sinds mijn aanstelling werd helaas duidelijk dat ik niet kon werken op de manier die ik voor ogen had en die me was toegezegd."

Scholes won zijn eerste wedstrijd met Oldham, maar de daaropvolgende zes duels leverden geen zege op. De club bezet de veertiende plaats op het vierde Engelse niveau.

Oldham degradeerde in 1994 uit de Premier League. Vorig seizoen slaagde de club er niet in zich te handhaven in de League One.

Een trotse Paul Scholes tijdens zijn presentatie bij Oldham Athletic van een maand geleden. (Foto: Pro Shots)

Scholes gaf rol als eigenaar bij Salford City op

In 2015 was Scholes kort interim-trainer van Salford City, de club waarvan hij de laatste jaren ook eigenaar was. Na ondertekening van zijn contract bij Oldham legde de Engelsman die functie neer om belangenverstrengeling te voorkomen.

De 66-voudig international van Engeland speelde 718 officiële wedstrijden voor Manchester United. Hij werd maar liefst elf keer landskampioen met de club.

Scholes was nog korte tijd als assistent-trainer werkzaam op Old Trafford en deed na zijn actieve carrière ook werk als tv-analyticus.