NAC Breda heeft donderdag alsnog ingestemd met een vertrek van Karol Mets. De verdediger, die al langer op een transfer aasde, maakt per direct de overstap naar het Zweedse AIK Fotboll.

De 25-jarige Mets diende begin maart - een dag voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse - een transferverzoek in. NAC wilde daar aanvankelijk geen gehoor aan geven, omdat de transfermarkt in Nederland gesloten is en er dus ook geen vervanger gehaald kan worden.

De formatie uit Breda stond alleen open voor een vertrek als AIK een transfersom zou neerleggen die "in verhouding staat tot de situatie". De Zweedse topclub heeft daar gehoor aan gegeven, want NAC krijgt naar eigen zeggen het drievoudige van de transfersom die in het verleden voor Mets is betaald (naar verluidt 100.000 om 300.000 euro) .

Mets, die de laatste weken vanwege een disciplinaire straf met de beloften moest trainen, maakte in de zomer van 2017 de overstap van het Noorse Viking FK naar NAC. De 52-voudig international van Estland speelde sindsdien 42 officiële duels voor de Eredivisionist en kwam twee keer tot scoren.

Karol Mets in zijn laatste duel als speler van NAC. (Foto: ProShots)

NAC wacht nog op eerste zege in 2019

De laatste wedstrijd van Mets in het shirt van NAC was op 8 februari tegen AZ, dat in het Rat Verlegh Stadion met 0-3 te sterk was voor de 'Parel van het Zuiden'. Hij kwam dit seizoen tot vijftien Eredivisie-duels, allemaal als basisspeler.

Het geplaagde NAC won dit kalenderjaar nog geen competitiewedstrijd. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag bezet de laatste plaats in de Eredivisie met zeventien punten, vijf minder dan nummer zeventien De Graafschap.

NAC speelt zaterdagavond om 19.45 uur een thuiswedstrijd tegen nummer zes FC Utrecht, terwijl De Graafschap op bezoek gaat bij nummer acht sc Heerenveen (aftrap 18.30 uur).

In Zweden begint het nieuwe seizoen pas op 31 maart. Het AIK van Mets, de regerend kampioen, begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen Östersunds FK.

