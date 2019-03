Ajax-trainer Erik ten Hag weet nog niet zeker of Noussair Mazraoui, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech zondag fit genoeg zullen zijn om mee te doen in de uitwedstrijd tegen AZ.

De Jong (lies) en Ziyech (kuit) deden woensdagavond vanwege lichte blessures niet mee bij het inhaalduel met PEC Zwolle (2-1-zege). Mazraoui speelde de hele wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA, maar kwam niet helemaal ongeschonden uit de strijd.

"Noussair heeft een tik tegen zijn enkel gekregen en is vandaag binnen gebleven", aldus Ten Hag donderdag op een persconferentie. "We moeten kijken hoe zich dat ontwikkelt."

De trainer toonde zich optimistisch over het herstel van De Jong - die tegen PEC voor noodscenario's wel op de bank zat maar niet inviel - en Ziyech. "Ik heb goede hoop dat ze erbij kunnen zijn, maar ik kan er nu nog geen garanties over geven."

De nummer twee van de Eredivisie had het zonder de twee vaste waardes lastig in het duel met PEC. Daley Blind maakte pas vlak voor tijd de winnende treffer.

"Ik ben er niet van om het mindere spel aan twee spelers op te hangen, maar het is duidelijk dat Frenkie en Hakim twee sterkhouders zijn", stelde Ten Hag. "Als je zo snel wedstrijden achter elkaar speelt, kan het weleens gebeuren dat je spelers moet missen. Dat moeten wij met onze selectie opvangen. Ook als Hakim en Frenkie niet kunnen spelen, moeten we winnen van AZ."

Ajax op twee punten van PSV

Ten Hag is op zijn hoede voor de kracht van AZ, dat vierde staat en dit kalenderjaar pas één keer verloor in de competitie. "AZ laat na de winter zien dat het de 'best of the rest' is. Onze intensiteit zal heel hoog moeten zijn zondag. Dat moeten de spelers van zichzelf en van elkaar eisen. Misschien was de tweede helft van het duel met PEC wat dat betreft een wake-upcall."

Ajax bracht het verschil met koploper PSV terug tot twee punten door de zege op PEC. Ziyech en De Jong werden toen in vergelijking met het thuisduel met Fortuna Sittard van afgelopen zondag (4-0-zege) vervangen door Zakaria Labyad en Lasse Schöne.

AZ-Ajax begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük. PSV gaat in de vroege wedstrijd op zondag op bezoek bij VVV-Venlo (aftrap: 12.15 uur).

De Amsterdammers krijgen vrijdag eerst nog te horen wie de tegenstander wordt in de kwartfinales van de Champions League. Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Liverpool, FC Barcelona, Juventus en FC Porto zijn de mogelijke tegenstanders.

