Real Madrid heeft de eerste versterking voor volgend seizoen binnen. 'De Koninklijke' neemt verdediger Éder Militao over van FC Porto.

De 21-jarige Braziliaan tekende donderdag een contract tot medio 2025 bij Real. De Madrilenen doen geen mededelingen over de transfersom, maar volgens Spaanse media ontvangt Porto een bedrag van 50 miljoen euro.

In dat geval is Militao voor Porto de lucratiefste transfer in de clubhistorie. De 28-voudig kampioen van Portugal kreeg in het verleden net iets minder voor James Rodríguez, die in de zomer van 2013 voor 45 miljoen euro naar AS Monaco vertrok.

Militao is pas bezig aan zijn eerste seizoen bij Porto, dat hem in de zomer van 2018 overnam van Sao Paulo. De verdediger speelde zich direct in de basis en heeft al 34 officiële duels achter zijn naam staan voor de Portugese topclub, die vorige week ten koste van AS Roma de kwartfinales van de Champions League bereikte.

Door zijn sterke vorm bij Porto dwong Militao eind vorig jaar ook een plek in de selectie van Brazilië af. Hij speelde op 12 september tegen El Salvador (5-0-zege) zijn eerste en tot nu toe enige interland voor de 'Goddelijke Kanaries'.

Éder Militao levert Porto zo'n 50 miljoen euro op. (Foto: ANP)

Militao speelt volgend seizoen onder Zidane

Bij Real Madrid krijgt Militao, die bij Porto nog tot medio 2023 onder contract stond, volgend seizoen te maken met trainer Zinedine Zidane. De Fransman werd deze week aangesteld als opvolger van de ontslagen Santiago Solari.

Real maakt een teleurstellend seizoen door. De 33-voudig kampioen van Spanje werd vorige week door Ajax uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League, strandde daarvoor al in de halve eindstrijd van de Copa del Rey en doet ook niet meer serieus mee om de titel.

Met Porto gaat het een stuk voortvarender. De ploeg van trainer Sérgio Conceiçao staat in de competitie op de tweede plek achter Benfica, dat eveneens zestig punten maar een beter doelsaldo heeft. Porto gaat vrijdag net als onder meer Ajax in de koker voor de loting van de kwartfinales in de Champions League.

