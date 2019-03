René Hake is bezig aan zijn laatste maanden als trainer van SC Cambuur. De club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft besloten het aflopende contract van de geboren Drent niet te verlengen.

"Dit is een gezamenlijk besluit", aldus Hake volgens de Leeuwarder Courant. "Je bespreekt visie en mogelijkheden voor de toekomst en als dan blijkt dat je beiden niet dezelfde kant op kunt of wilt, kom je samen tot dit besluit."

De 47-jarige Hake is bezig aan zijn tweede jaar bij Cambuur, dat hem in januari 2018 aanstelde. In zijn eerste seizoen dwong hij met de Friezen een plek in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie af, maar Cambuur strandde al in de eerste ronde.

Voor zijn periode bij Cambuur was Hake onder meer hoofdtrainer bij FC Emmen (2010-2012) en FC Twente (2015-2017). Bij de Tukkers werd hij in oktober 2017 ontslagen na een reeks teleurstellende resultaten.

Als assistent-trainer boekte Hake meer succes. Hij was jarenlang de rechterhand van Ron Jans bij PEC Zwolle, dat in 2014 de beker en de Johan Cruijff Schaal won.

Cambuur staat slechts dertiende

Cambuur, dat in het seizoen 2015/2016 uit de Eredivisie degradeerde en sindsdien op het tweede niveau uitkomt, bezet op dit moment de teleurstellende dertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie met 38 punten.

De formatie uit Leeuwarden vervolgt de competitie vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen nummer vijf Jong PSV, dat twaalf punten meer heeft.

