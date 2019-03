De Engelse bondscoach Gareth Southgate vreest voor een chaotische voorbereiding op de halve finale van de Nations League tegen het Nederlands elftal nu liefst vier Engelse clubs zich geplaatst hebben voor de kwartfinales van de Champions League.

"Het zou weleens een zooitje kunnen worden", aldus Southgate tegen Britse media. "Stel dat twee Engelse clubs de Champions League-finale zouden halen. Dan zien we de internationals van die clubs op z'n vroegst op maandag, terwijl we op donderdag al spelen."

Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur en Manchester City zorgden er de afgelopen weken voor dat voor de derde keer in de CL-geschiedenis vier Engelse teams bij de laatste acht van het belangrijkste Europese clubtoernooi zitten.

De Champions League-finale is op zaterdag 1 juni, terwijl Engeland en Nederland op donderdag 6 juni in het Portugese Guimaraes de halve eindstrijd van de Nations League zullen spelen. De landen plaatsten zich eind vorig jaar voor de Final Four van het nieuwe toernooi door eerste te worden in hun poule.

"We hebben een prachtige kans om een prijs te winnen, maar het zou goed kunnen dat we ons team niet op tijd bij elkaar kunnen krijgen", verzucht Southgate.

"En is het door de emoties van een Champions League-finale überhaupt realistisch dat spelers van de finalisten op donderdag alweer voor ons kunnen spelen? Die spelers zullen een periode nodig hebben waarin ze mentaal even 'uit' kunnen staan."

'Het zal een beetje lijken op het WK'

Southgate leidde de wereldkampioen van 1966 afgelopen zomer bij het WK in Rusland naar de vierde plek. Ook toen had hij zijn hele selectie pas laat bij elkaar. "Onze voorbereiding op de Nations League zal waarschijnlijk lijken op die voor het WK", zegt de bondscoach.

"Spelers zullen op verschillende momenten aankomen in ons trainingskamp, dus we zullen hier in Engeland al een soort 'vroeg trainingskamp' moeten organiseren. Onze voorbereiding zal hoe dan ook onderbroken worden om de spelers de ruimte te geven die ze nodig hebben."

Oranje-bondscoach Ronald Koeman moet ook nog vrezen dat een aantal van zijn internationals de Champions League-finale halen. Van zijn laatste voorselectie zitten Daley Blind, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Frenkie de Jong (allen Ajax), Jasper Cillessen (FC Barcelona), Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum (beiden Liverpool) nog in het toernooi.

De winnaar van de halve finale tussen Nederland en Engeland speelt op zondag 9 juni in de finale van de Nations League tegen Portugal of Zwitserland.