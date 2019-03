Frank de Boer is woensdag (lokale tijd) met Atlanta United uitgeschakeld in de kwartfinales van de CONCACAF Champions League. 'The Red Stripes' wonnen de return tegen Monterrey met 1-0, maar dat was niet genoeg om door te gaan.

Atlanta had de heenwedstrijd vorige week in Mexico met liefst 0-3 verloren en kwam daardoor twee treffers tekort om een verlenging af te dwingen in het Mercedes-Benz Stadium.

Aanvaller Josef Martínez tekende pas in de 77e minuut voor de openingstreffer met een hard en hoog schot in de verre hoek, vlak nadat Monterrey de lat en de paal had geraakt. In de achtste finales was Atlanta nog over twee duels te sterk voor het Costa Ricaanse Herediano.

De nipte zege op Monterrey was weliswaar niet genoeg om door te gaan, maar Atlanta tankte wel weer wat vertrouwen na een teleurstellende seizoensstart. De formatie van De Boer verloor begin deze maand de eerste competitiewedstrijd van D.C. United (2-0) en gaf zondagavond een overwinning uit handen tegen FC Cincinnati (1-1).

Atlanta bezet momenteel de tiende plek in de Eastern Conference van de MLS. Voor de regerend kampioen wacht zondag een thuiswedstrijd tegen Philadelphia Union, dat in de eerste twee competitieduels nog geen punt pakte.

De Boer is bezig aan zijn eerste seizoen bij Atlanta. Voor de voormalige coach van Ajax is het na teleurstellende periodes bij Internazionale en Crystal Palace zijn derde klus in het buitenland.