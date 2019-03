Pablo Rosario heeft zijn contract bij PSV woensdag met drie jaar verlengd. De middenvelder ligt nu tot de zomer van 2023 onder contract in Eindhoven.

De 22-jarige Rosario groeide dit seizoen uit tot basiskracht bij PSV. Hij debuteerde in augustus 2017 tijdens de thuiswedstrijd tegen Roda JC in de hoofdmacht van de koploper in de Eredivisie.

"Ik ben heel trots", zegt hij op de website van zijn club." Ik vind het heel mooi dat PSV vertrouwen in mij heeft. Dat wil ik graag terugbetalen."

Rosario speelde tot nu toe 37 competitieduels voor PSV en kwam daarin nog niet tot scoren. Wel vond hij eenmaal het doel in de Champions League. Dit seizoen kwam hij in 23 Eredivisie-wedstrijden in actie.

Rosario maakte in oktober debuut voor Oranje

In oktober vorig jaar maakte de geboren Amsterdammer in de vriendschappelijke interland tegen België (1-1) zijn debuut voor het Nederlands elftal. Dat was zijn enige interland tot nu toe.

Volgens technisch manager John de Jong is Rosario "een voorbeeld voor jeugdspelers". "Mede door zijn mentaliteit en vastberadenheid heeft Pablo deze verlenging en een prominente plaats in het eerste afgedwongen", aldus De Jong.

Vorige week legde PSV ook Mohammed Ihattaren al langer vast. De pas zeventienjarige middenvelder verlengde zijn contract met een jaar, tot de zomer van 2022.

PSV is dit seizoen met Ajax verwikkeld in een felle strijd om de titel in de Eredivisie. De ploeg van trainer Mark van Bommel heeft vijf punten voorsprong op de Amsterdammers, die woensdagavond de inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle spelen.