Bayern München-Liverpool ·

84' GOAL Liverpool! 1-3



Ook in München is het beslist. Mohamed Salah heeft een juweel van een assist in petto, de Egyptenaar legt de bal met buitenkant rechts op het hoofd van Sadio Mané. De Senegalees duikt er met gevoel voor spektakel naartoe en kopt zijn tweede treffer van de avond binnen. Bayern moet nu drie keer scoren in de laatste minuten, dat is zelfs voor de Duitsers te veel gevraagd.