Olympique Lyon-coach Bruno Génésio leeft met vertrouwen toe naar het zware uitduel met FC Barcelona van woensdag in de Champions League. De Fransman put vertrouwen uit de stunt van Ajax tegen Real Madrid.

De Amsterdammers zorgden voor een sensatie door Real met 1-4 te verslaan en door te dringen tot de kwartfinales. Een dag later verraste ook Manchester United door Paris Saint-Germain uit te schakelen.

"Het laat zien dat alles mogelijk is. Niemand gaf United een kans, maar ze flikten het toch. We hebben ook gezien hoe Ajax Real Madrid uitschakelde", aldus Génésio.

"Het geeft ons extra hoop, al is iedere wedstrijd natuurlijk weer anders. We moeten in ieder geval het vertrouwen hebben en risico durven nemen. We moeten de perfecte wedstrijd spelen."

De heenwedstrijd in Frankrijk eindigde drie weken geleden in 0-0. Barcelona, de Champions League-winnaar van 1992, 2006, 2009, 2011 en 2015, had tijdens dat duel wel het meeste balbezit en de meeste doelpogingen.

'Moeten samenwerken om Messi te stoppen'

Uitblinker bij de Spaanse topclub is uiteraard Lionel Messi. Génésio beseft dat Lyon vooral de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar in de gaten moet houden.

"Veel draait om hem. Hij is van de buitencategorie", aldus de 52-jarige Fransman, die er wel vertrouwen in heeft dat zijn ploeg Messi kan afstoppen.

"We zullen een strijdplan hanteren waarbij we zijn invloed zo veel mogelijk proberen te beperken. Dat zal in ieder geval niet de taak van één speler zijn. We moeten goed samenwerken om hem af te stoppen."

FC Barcelona-Olympique Lyon begint woensdag om 21.00 uur. Tegelijkertijd is de aftrap bij Bayern München-Liverpool. Ajax, Tottenham Hotspur, FC Porto, Manchester United, Juventus en Manchester City zitten al bij de laatste acht.

Bekijk de uitslagen en het programma van de Champions League