Schalke 04-coach Domenico Tedesco is zeer teleurgesteld over zijn ploeg na de pijnlijke nederlaag van dinsdag bij Manchester City. Het Champions League-duel ging met liefst 7-0 verloren.

Vlak voor rust liep City rap uit naar 3-0 en na rust werd de situatie pijnlijker voor de Duitsers. Het heenduel in Gelsenkirchen was al in 2-3 geëindigd, waardoor een kwartfinaleticket nooit in zicht kwam.

"We zijn hartstikke teleurgesteld over de wedstrijd en het resultaat, al gaven we in eerste instantie nog niet veel weg. In het eerste half uur zag het er goed uit", aldus de 33-jarige Tedesco.

"Daarna kregen we een tegendoelpunt en viel het als een kaartenhuis in elkaar. Het was de grootste inzinking die ik heb meegemaakt als trainer. Dat City geen gas terug nam, was logisch."

Sergio Agüero maakte de eerste twee doelpunten voor City, waarvan de eerste uit een strafschop. Ook Leroy Sané, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Phil Foden en Gabriel Jesus waren trefzeker voor de Engelse topclub.

Tedesco onbezorgd over eigen toekomst

De onervaren Tedesco ligt onder vuur bij Schalke, dat dit seizoen slecht presteert. De ploeg van verdediger Jeffrey Bruma verloor zes van de laatste zeven duels en staat in de Bundesliga slechts veertiende.

"Maar ik heb nog geen seconde aan een vertrek gedacht. Ik ben er trots op om trainer van Schalke te zijn en maak me geen zorgen over mijn positie", aldus Tedesco, die al vooruit keek naar de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig van zaterdag.

"We hebben uiterlijk 48 uur om deze nederlaag te verwerken. Daarna moeten we ons concentreren op Leipzig. De overtuiging dat we dit kunnen omdraaien is er. We zullen niet opgeven."

City is samen met Juventus, Ajax, Tottenham Hotspur, FC Porto en Manchester United kwartfinalist in de Champions League. Woensdag worden nog Bayern München-Liverpool en FC Barcelona-Olympique Lyon gespeeld.

Fans van Schalke 04 uitten hun woede richting de eigen spelers na de pijnlijke nederlaag bij Manchester City. (Foto: ANP)

