Atlético Madrid-coach Diego Simeone heeft er geen moeite mee dat een euforische Cristiano Ronaldo hem dinsdagavond persifleerde na de 3-0-nederlaag tegen Juventus in de Champions League.

Na het laatste fluitsignaal maakte Ronaldo, die drie keer scoorde, hetzelfde obscene gebaar als Simeone drie weken geleden na het tweede doelpunt van Atlético deed in de met 2-0 gewonnen heenwedstrijd.

"Waarschijnlijk wilde Ronaldo, net als ik drie weken geleden in het Wanda Metropolitano, laten zien dat zijn ploeg karakter heeft", aldus Simeone, die voor zijn gebaar geen schorsing, maar wel een boete kreeg van de UEFA.

De Argentijn loofde uitblinker Ronaldo. "Hij is een wereldspeler en voor iemand als hij is het normaal om drie keer te scoren op een avond als deze. Hij laat dit soort dingen vaker zien."

Halverwege was het 1-0 door een doeltreffende kopbal van Ronaldo. Na rust scoorde de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar nogmaals met het hoofd en in de slotfase benutte hij een strafschop, waardoor Juventus door is naar de kwartfinales.

'Juventus was gewoon beter'

De 48-jarige Simeone toonde zich een sportieve verliezer. "Juventus was gewoon beter en verdiende het om te winnen. Ze waren tactisch ook slimmer. Vooral in de tweede helft verdienden we het niet", zei hij.

"Maar ik kan mijn ploeg niets verwijten. Ze hebben zich volledig ingezet. Het kan een keer gebeuren dat je verliest van een ploeg die beter is. Je kunt de tegenstander dan alleen maar feliciteren en ervan leren."

Juventus is nu samen met Ajax, Tottenham Hotspur, FC Porto, Manchester United en Manchester City zeker van de kwartfinales. Woensdag staan nog Bayern München-Liverpool en FC Barcelona-Olympique Lyon op het programma.

