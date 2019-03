Ajax speelt woensdagavond thuis tegen PEC Zwolle de middelste wedstrijd in een reeks van drie duels in acht dagen. Trainer Erik ten Hag heeft er vertrouwen in dat zijn spelers goed omgaan met de drukke week, zeker door de recente serie van vijf duidelijke zeges op rij.

"De spelers moeten de verantwoordelijkheid nemen om er iedere wedstrijd klaar voor te zijn om de strijd aan te gaan", zegt Ten Hag tegen Ajax TV. "Het zijn jonge kerels, dus dat kan als ze het goed invullen."

"En dan is het ook heerlijk om in zo'n reeks van wedstrijden te zitten. Ze spelen uiteindelijk liever wedstrijden dan dat ze trainen. Dan kun je ook in een bepaalde flow komen en die moet je niet meer loslaten."

Ajax-PEC Zwolle stond eigenlijk gepland voor zaterdag 2 maart, maar het duel werd door de KNVB verplaatst om de Amsterdammers meer rust te geven voor de return tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.

De ploeg van Ten Hag boekte een sensationele 1-4-zege in Estadio Santiago Bernabéu en plaatste zich voor de kwartfinales van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Ajax won sinds 17 februari ook van NAC Breda (5-0), ADO Den Haag (1-5), Feyenoord (beker, 0-3) en afgelopen zondag van Fortuna Sittard (4-0).

"Je komt in een ritme als je veel wedstrijden speelt", erkent Noussair Mazraoui. "Als je er zondag lekker in zat, is het makkelijk om die flow woensdag weer op te pakken."

Noussair Mazraoui en Ajax wonnen zondag met 4-0 van Fortuna Sittard. (Foto: ProShots)

'Dit is niet nieuw voor ons'

De rechtsback, die zondag zijn contract bij Ajax met één jaar verlengde tot medio 2022, geeft wel toe dat het zwaar is om drie wedstrijden in acht dagen te spelen.

"Maar het is niet nieuw voor ons, in de eerste seizoenshelft hebben we het ook een paar keer achter elkaar gehad. Je moet je er goed op instellen, goed herstellen; alles wat erbij hoort om elke wedstrijd weer fit te starten."

Ajax moet winnen van PEC om de druk op PSV te houden. Het verschil met de koploper kan worden teruggebracht tot twee punten, met nog negen wedstrijden te gaan.

"We moeten er dus weer staan", aldus Mazraoui. "Ik verwacht een PEC dat vol gas gaat geven, daar moeten wij wat tegenover stellen."

Ajax tegen PEC Zwolle begint woensdag om 18.30 uur en staat onder leiding van arbiter Allard Lindhout.

