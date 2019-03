De Oranjevrouwen spelen de oefeninterland tegen Chili op dinsdag 9 april vanaf 20.00 uur in het AFAS Stadion in Alkmaar. De regerend Europees kampioen kwam nog nooit eerder in actie in het onderkomen van AZ.

Nederland stond bovendien nog nooit eerder tegenover Chili. De Zuid-Amerikanen bezetten op dit moment de 32e plaats op de FIFA-ranking, de hoogste klassering in hun bestaan.

Chili is een van de vier landen die deze zomer debuteren op een WK. 'La Roja' pakte een ticket voor de mondiale eindronde door achter Brazilië en voor Argentinië als tweede te eindigen op de Copa América Femenina.

Chili is bij het WK, dat van vrijdag 7 juni tot en met zondag 7 juli wordt gehouden in Frankrijk, ingedeeld in groep F met titelverdediger de Verenigde Staten, Thailand en Zweden.

Nederland oefent ook nog tegen Mexico

In aanloop naar het WK oefent Nederland ook nog op vrijdag 5 april vanaf 20.00 uur tegen Mexico in de GelreDome in Arnhem. Oranje maakte ook nog nooit zijn opwachting in het onderkomen van Vitesse.

Vlak voor vertrek van Nederland naar Frankrijk op dinsdag 4 juni wacht nog een laatste sparringpartner. De tegenstander, de locatie en de datum voor deze wedstrijd zijn nog niet ingevuld.

Nederland neemt het op het WK in groep E op tegen achtereenvolgens Nieuw-Zeeland (dinsdag 11 juni, 15.00 uur), Kameroen (zaterdag 15 juni, 15.00 uur) en Canada (donderdag 20 juni, 18.00 uur).