De KNVB heeft dinsdag Serdar Gözübüyük aangesteld als scheidsrechter voor de Eredivisie-wedstrijd tussen AZ en Ajax.

In januari floot Gözübüyük de wedstrijd Ajax-Heerenveen (4-4). Hij raakte na die wedstrijd in opspraak, omdat hij de Friezen geen penalty toekende nadat hij op advies van de VAR de beelden bekeek.

Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond zei kort na de wedstrijd dat Gözübüyük een strafschop had moeten geven vanwege een duidelijke overtreding van Ajax-doelman Kostas Lamprou op Heerenveen-spits Sam Lammers.

Bij het duel van zondag in Alkmaar is Pol van Boekel de VAR. Een dag eerder fluit de Limburger de wedstrijd tussen Feyenoord en Willem II en is Allard Lindhout de VAR.

VVV-Venlo tegen PSV en staat zondag onder leiding van Jeroen Manschot en ook daar is Lindhout de VAR.

Ajax speelt woensdag nog tegen PEC

Voordat Ajax het zondag tegen AZ opneemt, speelt het eerst nog een inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA staat onder leiding van arbiter Lindhout.

Als de ploeg van trainer Erik ten Hag wint, is het gat met koploper PSV verkleind tot twee punten. Vrijdag gaat Ajax in het Zwitserse Nyon de koker in voor de loting voor de kwartfinales van de Champions League.