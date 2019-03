Hoewel Atlético Madrid het heenduel met Juventus in de achtste finales van de Champions League met 2-0 won, ziet coach Diego Simeone geen uitgesproken favoriet voor de return van dinsdagavond in Turijn.

"De thuisoverwinning maakt ons geen favoriet. Ik vind het sowieso erg moeilijk om een favoriet aan te wijzen", zei Simeone op zijn persconferentie in aanloop naar het duel in het Juventus Stadium.

"Een achtste finale gaat altijd over twee wedstrijden en het heenduel staat los van deze wedstrijd. Het is alweer vijftien dagen geleden."

De 48-jarige Simeone benadrukte dat Juventus, dat in Italië al bijna kampioen is, sterk genoeg is om het resultaat uit de heenwedstrijd in het Wandra Metropolitano weg te poetsen.

"Naast de aanwezigheid van Ronaldo is Juventus gewoon een heel sterke ploeg met goede aanvallers. Achterin zullen we bijvoorbeeld Mario Mandzukic en Cristiano Ronaldo continu in de gaten moeten houden."

'Dag minder rust is geen excuus'

Simeone werd op zijn perspraatje in Italië ook gevraagd naar het feit dat Juventus een dag meer rust had dan Atlético in aanloop naar de Champions League-return.

"Dat is iets dat besproken en wellicht verbeterd kan worden. Er zijn genoeg slimme mensen die zich hiermee bezig kunnen houden", zei de 106-voudig international van Argentinië. "In Engeland en Italië houden ze er bijvoorbeeld meer rekening mee. Dat is in hun voordeel, maar we zoeken geen excuses."

Juventus-Atlético Madrid begint om 21.00 uur en staat onder leiding van Björn Kuipers. Manchester City-Schalke 04 is het andere achtstefinaleduel van dinsdag.

