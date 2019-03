Virgil van Dijk verwacht dat Bayern München woensdag fel van start gaat in de return tegen Liverpool in de achtste finales van de Champions League. De verdediger is op zijn hoede voor 'Der Rekordmeister'.

Vorige maand eindigde de heenwedstrijd op Anfield in 0-0, waardoor alles nog open ligt voor de return in de Allianz Arena in München.

"Ze hebben het in de heenwedstrijd goed gedaan en hielden het achterin goed dicht. Ze pasten hun speelwijze wat aan, dus we moeten klaar zijn voor een felle strijd", zegt Van Dijk tegen The Guardian.

"Waarschijnlijk zullen ze vooral in de beginfase vol druk naar voren zetten. Het wordt zwaar en we moeten ervoor zorgen dat we het beter doen dan tijdens onze laatste uitduels in de Champions League."

Liverpool overleefde de groepsfase ternauwernood. De ploeg van manager Jürgen Klopp ging bij zowel Napoli (1-0), Paris Saint-Germain (2-1) als Rode Ster Belgrado (2-0) onderuit.

'Soms moet je geduldig zijn'

Van Dijk vindt dat Liverpool wat dat betreft iets recht te zetten heeft. De aanvoerder van het Nederlands elftal weet op welke manier dat moet gebeuren.

"In de groepswedstrijden waren we niet zo goed als we wilden, maar we hebben de knock-outfase bereikt. We beginnen nu weer op 0-0 en zullen er alles aan doen om door te gaan. We weten wat ons te wachten staat", zegt hij.

"Soms moet je een wedstrijd 'lezen' en geduldig zijn. Er komen fases waarin we onder druk staan, want Bayern heeft laten zien dat het veel kwaliteit heeft, maar wij zullen ook onze momenten krijgen. Hopelijk redden we het."

Van Dijk en Liverpool zijn nog op twee fronten actief. 'The Reds' zijn naast hun Champions League-avontuur ook nog in de race voor de landstitel. In de Premier League is de achterstand op concurrent Manchester City een punt.

Bayern München-Liverpool begint woensdag om 21.00 uur en wordt geleid door de Italiaan Daniele Orsato. Tegelijkertijd is de aftrap bij FC Barcelona-Olympique Lyon. Dinsdag staan Juventus-Atlético Madrid en City-Schalke 04 op het programma.

