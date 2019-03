Claudio Ranieri is zijn tweede periode als trainer van AS Roma goed begonnen. Met Justin Kluivert in de basis en Rick Karsdorp als invaller wonnen de Romeinen in de Serie A met 2-1 van laagvlieger Empoli.

AS Roma kwam al na negen minuten op voorsprong via Stephan El Shaarawy, die van afstand op schitterende wijze raak schoot. Vlak daarna stond het al gelijk nadat Juan Jesus de bal op knullige wijze achter zijn eigen doelman kopte.

Roma herstelde zich van die tegentreffer en pakte in de 33e minuut opnieuw de leiding in Stadio Olimpico. Patrik Schick kopte raak uit een corner van aanvoerder Alessandro Florenzi, die tien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg.

Met een man meer op het veld leek Empoli vlak voor tijd de gelijkmaker binnen te werken, maar de treffer van Rade Krunic werd na inmenging van de VAR afgekeurd vanwege hands. Kluivert was op dat moment al gewisseld. De oud-Ajacied verliet na 81 minuten het veld voor Karsdorp.

Ranieri werd warm onthaald door het publiek. (Foto: ProShots)

Roerige periode bij AS Roma

Het zijn roerige tijden bij Roma, dat vrijdag Ranieri aanstelde als opvolger van de ontslagen Eusebio Di Francesco. De 49-jarige Italiaan moest het veld ruimen na de uitschakeling van Roma vorige week in de achtste finales van de Champions League door FC Porto.

In het spoor van Di Francesco besloot technisch directeur Monchi per direct op te stappen. De 67-jarige Ranieri, die eind februari nog werd ontslagen door Fulham, moet Roma in het restant van dit seizoen aan een plek bij de eerste vier en daarmee een Champions League-ticket helpen.

AS Roma bezet op dit moment de vijfde plaats op de ranglijst met 47 punten. Nummer vier Internazionale en nummer drie AC Milan hebben respectievelijk drie en vier punten meer. Empoli blijft met 22 punten in de onderste regionen hangen.

De spelers van AS Roma vieren de 1-0. (Foto: ANP)

De Guzman helpt Frankfurt met assist aan zege

In de Bundesliga boekte Eintracht Frankfurt een ruime overwinning bij Fortuna Düsseldorf. De bezoekers zegevierden met 0-3 in de Merkur Spiel-Arena, mede door twee doelpunten van Sébastien Haller (ex-FC Utrecht) in de blessuretijd van de tweede helft.

Goncalo Gaciencia had in de 48e minuut op aangeven van Jonathan de Guzman al voor de openingstreffer gezorgd. De Guzman stond aan de aftrap en werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Jetro Willems viel pas ver in blessuretijd in bij Frankfurt.

Door de ruime zege heroverde Frankfurt de vijfde plek in de Bundesliga, aan het einde van het seizoen goed voor een rechtstreeks Europa League-ticket. De ploeg van trainer Adi Hütter heeft een punt meer dan het Bayer Leverkusen van Peter Bosz.

