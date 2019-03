Zinedine Zidane kan niet wachten om aan zijn tweede periode als trainer van Real Madrid te beginnen. De Fransman, die in mei 2018 nog vertrok bij de 'Koninklijke', voelt zich na maanden van rust klaar om weer aan de slag te gaan bij de Spaanse topclub.

Real maakte het ontslag van Santiago Solari en de aanstelling van diens opvolger Zidane maandagavond bekend. De Fransman maakt niet alleen het seizoen af, maar tekende ook direct een contract tot medio 2022 bij de Madrilenen.

"Dit is voor iedereen een speciale dag", zei de 46-jarige Zidane maandag bij zijn presentatie in Estadio Santiago Bernabéu. "Ik ben heel blij om terug te zijn en ik kan niet wachten om de club terug te brengen naar het niveau waar die hoort."

Zidane was tussen januari 2016 en mei 2018 ook al trainer van Real en pakte toen maar liefst negen prijzen met de 33-voudig landskampioen. Onder de leiding van de oud-middenvelder wonnen de Madrilenen de laatste drie jaar de Champions League.

"Ik ben niet vergeten wat we allemaal hebben gewonnen, maar ik heb alle dingen die we niet goed deden ook nog in mijn hoofd zitten", zei Zidane. "Ik ga er alles aan doen om het team beter te maken. Er moeten de komende tijd dingen veranderen bij Real, maar dat is voor later zorg. Nu is het prioriteit om het seizoen goed te eindigen."

Hoewel Zidane vorig jaar mei nog besloot te stoppen bij Real - de club had in zijn ogen behoefte aan een trainer met een andere werkmethode - voelt hij zich nu weer de juiste man op de juiste plek.

"De afgelopen negen maanden ben ik in Madrid gebleven om mijn batterij op te laden. Nu ben ik klaar voor nieuwe uitdagingen bij deze geweldige club", aldus Zidane, die geen spijt heeft gehad van zijn beslissing om in mei te stoppen bij Real.

"Iedereen kan zeggen wat hij wil, maar ik vind dat je altijd je gevoel moet volgen. En mijn gevoel was destijds dat de ploeg iemand anders nodig had en dat het beter was dat ik zou stoppen. Nu ben ik terug omdat ik dat graag wil. Ik ben de club niks verschuldigd en andersom ook niet, ik ben hier gewoon omdat ik hier graag wil zijn."

Real Madrid speelt nergens meer voor

Real begon het seizoen met Julen Lopetegui als trainer, maar de voormalige bondscoach van Spanje werd eind oktober ontslagen. Interim-trainer Solari maakte vervolgens genoeg indruk om een meerjarig contract af te dwingen, maar ook de Argentijn kon Real niet in beter vaarwater brengen.

Real werd onlangs al uitgeschakeld in de Copa del Rey en strandde vorige week ook in de achtste finales van de Champions League na de historische 1-4-nederlaag tegen Ajax. De Madrilenen staan in de competitie bovendien op grote afstand van koploper FC Barcelona, dat twaalf punten meer heeft.

Voorzitter Florentino Pérez is ervan overtuigd dat Zidane Real opnieuw successen kan brengen. "Met Zidane keert de beste coach ter wereld terug", zei Pérez, die ook Solari bedankte voor bewezen diensten. "Santiago vormt een deel van deze club. Real Madrid is zijn club, dus hij krijgt de kans om hier te blijven als hij dat wil."

