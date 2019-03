De Engelse voetbalbond heeft maandag in een statement benadrukt dat er een grens is overschreden toen twee fans zich afgelopen weekend misdroegen en het veld bestormden. Zowel in het Championship als de Premier League ging het zondag mis.

In de openingsfase van de stadsderby in het Championship tussen Birmingham City en Aston Villa (0-1) rende een 27-jarige man vanuit het publiek het veld op en sloeg Aston Villa-middenvelder Jack Grealish van achteren tegen het hoofd.

Bij het Premier League-duel tussen Arsenal en Manchester United (2-0) kwam er eveneens een man het veld op. Hij gaf Manchester United-verdediger Chris Smalling twintig minuten voor tijd een duw en werd vlak daarna gearresteerd.

"Deze incidenten overschrijden een grens op het gebied van supportersgedrag", schrijft de Engelse voetbalbond maandag in een statement. "Het betreden van het veld is niet alleen tegen de regels en kan tot een stadionverbod leiden, maar het brengt ook de veiligheid van de spelers in gevaar."

"Dat is volstrekt onacceptabel en daarom veroordelen wij beide incidenten streng. We zullen nauw met de clubs en de politie samenwerken om te kijken wat we samen kunnen doen om de spelers en de scheidsrechters op het veld beter te beschermen."

Jack Grealish wordt aangevallen door een supporter. (Foto: ProShots)

Veertien weken celstraf voor aanvaller Grealish

Birmingham City legde de aanvaller van Grealish al een levenslang stadionverbod op en maandag werd eveneens bekend dat hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien weken.

De man moet bovendien een boete van 350 pond (ruim 400 euro) betalen en mag de komende tien jaar geen enkele voetbalwedstrijd in het Verenigd Koninkrijk bezoeken.

Aston Villa toonde zich zondag al ziedend na het incident. "We zijn ontsteld door de schandelijke en laffe aanval op Grealish. Dit is nooit eerder vertoond op de Engelse velden. Hiermee is duidelijk een grens overschreden", aldus de Championship-club.

De man die bij Arsenal-Manchester United het veld van het Emirates Stadium oprende, werd door Arsenal al direct verbannen voor thuis- en uitwedstrijden. Hij zit momenteel nog vast.