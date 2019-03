Henk de Jong vertrekt na dit seizoen als trainer van De Graafschap. De 54-jarige Fries verlengt zijn aflopende contract niet vanwege privéomstandigheden.

"Ik heb deze beslissing met pijn in mijn hart genomen, maar het voelt op dit moment wel als de beste oplossing", zegt De Jong maandag op de site van De Graafschap. "Ik wil gewoon meer bij mijn gezin zijn."

"Een verhuizing is gezien mijn gezinssituatie ook geen optie. Dan moet je eerlijk zijn en zeggen: we hebben al die jaren geweldig samengewerkt, maar aan het einde van het seizoen stopt het. Ik ga er nu alles aan doen om deze geweldige club in de Eredivisie te houden."

De Jong, die met zijn gezin in zijn geboorteplaats Drachten woont, maakte vorige weekend bekend dat zijn vrouw "niet fit" is en dat hij daardoor twijfelde over de aanbieding van De Graafschap om zijn contract te verlengen. De coach kon voor één of twee jaar bijtekenen bij 'De Superboeren'.

De oud-trainer van SC Cambuur is sinds december 2016 in dienst bij De Graafschap. Vorig seizoen leidde hij zijn ploeg na een afwezigheid van twee jaar terug naar de Eredivisie. De Doetinchemmers staan met nog negen wedstrijden te gaan zeventiende, met vijf punten voorsprong op hekkensluiter NAC Breda.

De Graafschap verloor afgelopen weekend met 3-2 van Willem II. (Foto: ProShots)

'Waren graag doorgegaan met Henk'

Manager voetbalzaken Peter Hofstede vindt het jammer dat er na dit seizoen een einde komt aan de samenwerking met De Jong.

"We waren graag met Henk doorgegaan. Ik denk dat we met het aantrekken van Henk een hele goede match hebben gemaakt. Hij past bij onze club", aldus Hofstede.

"We respecteren zijn beslissing en hebben er begrip voor, hij kiest voor zijn gezin en dat staat op de eerste plaats. We hebben er alle vertrouwen in dat Henk zich tot de laatste dag inspant om ons in de Eredivisie te houden."

De Graafschap vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (aftrap: 18.30 uur).

