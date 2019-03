Birmingham City heeft een 27-jarige man die zondag Aston Villa-speler Jack Grealish een klap gaf een levenslang stadionverbod gegeven. Hij wordt door het Openbaar Ministerie (OM) aangeklaagd wegens mishandeling en moet maandag voor de rechter verschijnen.

In de openingsfase van de stadsderby in het Championship tussen Birmingham City en Aston Villa (0-1) rende de man vanuit het publiek het veld op en sloeg Grealish van achteren tegen het hoofd. De fan van de thuisploeg werd door stewards overmeesterd en overgedragen aan de politie.

Maandag zit hij nog altijd in hechtenis. Later op de dag moet de man voor de rechtbank in Birmingham verschijnen.

Birmingham City verontschuldigt zich in een korte verklaring tegenover Grealish en Aston Villa. "Wat er vandaag gebeurd is, hoort niet thuis in de voetbalwereld. Jack Grealish is een jongen uit de stad en los van voor welke club hij speelt, zou zoiets nooit mogen gebeuren. Hier zijn geen excuses voor."

De club kondigde een onderzoek aan naar de veiligheidsprocedures in het stadion, in samenwerking met de autoriteiten.

'Dit was een van de mooiste dagen in mijn leven'

De wedstrijd kon snel worden hervat en Grealish maakte halverwege de tweede helft het enige doelpunt. De aanvoerder van Aston Villa wilde na afloop niet te lang stilstaan bij het incident en sprak liever over zijn treffer.

"Ondanks het incident was dit een van de beste dagen van mijn leven", zegt hij op de website van zijn club. "Ik wilde graag mijn voeten laten spreken. Dat is gelukt, want wij hebben nu drie punten", zei de 23-jarige Engelsman.

"Ik heb er als jonge jongen altijd van gedroomd om als aanvoerder van Aston Villa te scoren op St. Andrews (stadion Birmingham City, red.) en dat te vieren met het uitvak. Vandaag ben ik in de zevende hemel."

Grealish sprong na zijn doelpunt tussen de supporters van Aston Villa en moest dat bekopen met een gele kaart. "Gezien alles wat er vandaag gebeurd is, was een doelpunt maken het beste dat ik kon doen", stelde de ploeggenoot van Anwar El Ghazi.

Jack Grealish is dolblij na zijn winnende treffer in de derby. (Foto: ProShots)