David Neres heeft misschien wel de mooiste week uit zijn sportieve carrière beleefd. De aanvaller won met Ajax van Real Madrid (1-4), werd voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Brazilië en scoorde twee keer tegen Fortuna Sittard (4-0).

"Ik kon het gewoon niet geloven", zegt Neres tegen FOX Sports over zijn oproep voor de 'Seleçao'. "Ik had ongeveer hetzelfde gevoel als na onze zege op Real Madrid. Ik ben zo blij dat ik kramp in mijn kaken krijg van het lachen."

De 22-jarige Neres werd door bondscoach Tite bij de selectie gehaald nadat Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior met een blessure wegviel. Brazilië speelt deze maand vriendschappelijk tegen Panama (23 maart) en Tsjechië (26 maart).

"Ik ga deze kans met beide handen aangrijpen", aldus de Ajacied. "Elke speler droomt ervan om voor zijn land uit te komen. Nu ik de kans krijg, ga ik er helemaal voor."

Neres gelukkig in Amsterdam na uitblijven transfer

Het had weinig gescheeld of Neres had niet meer voor Ajax gespeeld. De aanvaller was in de winter dicht bij een overstap naar het Chinese Guangzhou Evergrande, maar nadat zijn beoogde opvolger Diego Lainez voor Real Betis koos, wilde Ajax Neres niet laten gaan.

"Ik wil daar nu niets meer over zeggen. Ik wil alleen vooruitkijken", aldus Neres. "Ik ben erg gelukkig bij Ajax. Ik voel me thuis in Amsterdam en geniet met volle teugen."

Neres is niet altijd zeker van een basisplaats bij Ajax, maar bij de historische 1-4-zege op Real Madrid stond hij wel aan de aftrap en maakte hij het tweede doelpunt. En zondag tegen Fortuna Sittard was Neres zelfs tweemaal trefzeker. "Het is maar goed dat ik gebleven ben", lachte de Braziliaan.

Ajax speelt woensdag (aftrap 18.30 uur) in Amsterdam de inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle. De nummer twee van de Eredivisie gaat zondag op bezoek bij AZ (aftrap 14.30 uur).

David Neres laat zich feliciteren na een van zijn treffers tegen Fortuna Sittard. (Foto: ProShots)

