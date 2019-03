Klaas-Jan Huntelaar speelt ook volgend seizoen voor Ajax. De Amsterdammers hebben het contract van de 35-jarige spits zondag met een jaar verlengd. Ook de verbintenis van rechtsback Noussair Mazraoui werd verlengd tot medio 2022.

Huntelaar speelde tussen 2006 en 2008 al voor Ajax en keerde in de zomer van 2017 terug bij de Amsterdammers. Hoewel hij fungeert als tweede spits, speelde hij dit seizoen al 32 officiële wedstrijden. Daarin scoorde hij vijftien keer.

Het was lang onduidelijk of Huntelaar nog een seizoen aan zijn loopbaan vast zou plakken, maar Ajax wil graag nog een jaar door met de 76-voudig international.

"Klaas-Jan is heel belangrijk voor ons", vertelt directeur voetbalzaken Marc Overmars. "Hij voegt veel toe aan deze selectie, onder meer omdat hij een enorme winnaarsmentaliteit heeft. Klaas-Jan is in alles wat hij doet honderd procent prof en daar neemt hij de talenten in mee."

Huntelaar, die zijn loopbaan in 2002 begon bij PSV en in Nederland ook uitkwam voor De Graafschap, AGOVV en sc Heerenveen, speelde na zijn vertrek bij Ajax in 2008 voor Real Madrid, AC Milan en Schalke 04.

Voor Ajax kwam hij in zijn loopbaan al tot 201 officiële duels, waarin hij 133 keer scoorde. Huntelaar werd nog nooit landskampioen met Ajax, maar hij won wel twee keer de TOTO KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2006 en 2007).

Met Mazraoui in de basis won Ajax zondag met 4-0 van Fortuna Sittard. (Foto: ProShots)

Mazraoui bezig aan tweede seizoen bij Ajax

Het contract van Mazraoui liep tot medio 2021 en wordt met een jaar verlengd. De 21-jarige verdediger is bezig aan zijn tweede seizoen bij Ajax, waar hij de jeugdopleiding doorliep.

In februari vorig jaar debuteerde de rechtsback in de hoofdmacht van de huidige nummer twee van de Eredivisie. Tot nu toe speelde de Marokkaanse international 45 officiële wedstrijden voor zijn club en maakte hij daarin vier doelpunten.

"Wij zijn erg tevreden over de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt", vertelt Overmars. "Hij heeft zich de afgelopen jaren op een geweldige manier omhoog geknokt en is het predikaat 'talent' voorbij, maar hij kan hier nog veel meer stappen maken, daar zijn wij van overtuigd."

Door zijn sterke vorm bij Ajax speelde Mazraoui zich in de kijker van Hervé Renard, de bondscoach van het Marokkaanse elftal. Hij maakte op 8 september 2018 zijn debuut voor de 'Leeuwen van de Atlas' en heeft al drie interlands achter zijn naam staan. Mazraoui had ook voor het Nederlands elftal uit kunnen komen, maar de vleugelverdediger verkoos Marokko boven Oranje.

Huntelaar en Mazraoui zijn met Ajax nog op drie fronten actief. De ploeg van trainer Erik ten Hag staat in de bekerfinale, plaatste zich deze week voor de kwartfinales van de Champions League en is met koploper PSV verwikkeld in de titelstrijd.