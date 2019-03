Real Madrid heeft zich zondag hersteld van de pijnlijke nederlaag tegen Ajax in de Champions League. De 'Koninklijke' won in La Liga met 1-4 bij Real Valladolid. In de Bundesliga boekte het Peter Bosz van Bayer Leverkusen een zwaarbevochten overwinning.

Real kende een slecht begin van de wedstrijd tegen Real Valladolid. De thuisploeg kreeg al na dertien minuten een strafschop, maar Ruben Alcaraz schoot de bal naast. In de 29e minuut was het alsnog raak voor Valladolid via Anuar.

Tien minuten voor rust kwam Real op gelijke hoogte via verdediger Raphaël Varane en Karim Benzema gooide het duel in het eerste kwartier na rust op slot door in een tijdsbestek van acht minuten twee keer te scoren. De 1-3 van de Franse spits kwam voort uit een penalty.

Het slotakkoord was vijf minuten voor tijd voor Luka Modric, die de bal eenvoudig achter doelman Jordi Masip schoot. Real stond op dat moment al met tien man, aangezien Casemiro tien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart ontving.

Door de ruime overwinning nam Real revanche voor de uitschakeling in de Champions League deze week. De ploeg van trainer Santiago Solari verloor dinsdag met 1-4 van Ajax, dat zich zo voor het eerst sinds 2003 voor de kwartfinales van het miljoenenbal plaatste.

Real staat in de competitie op de derde plek met 51 punten. Dat zijn er vijf minder dan nummer twee Atlético Madrid en twaalf minder dan koploper FC Barcelona. Nummer zes Sevilla won met 5-2 van Real Sociedad. Quincy Promes verzorgde de assist bij de 1-0 van Pablo Sarabia in de 25e minuut.

Real Madrid viert een treffer tegen Real Valladolid. (Foto: ProShots)

Bosz boekt zwaarbevochten zege met Leverkusen

In de Duitse Bundesliga boekte trainer Peter Bosz met Bayer Leverkusen een zwaarbevochten overwinning bij Hannover 96. Leverkusen zegevierde met 2-3 in een wedstrijd die in de eerste helft twee keer werd gestaakt vanwege de hevige sneeuwval.

Leverkusen kende een uitstekend begin in de HDI-Arena, want na een half uur stond het al 0-2 door twee doelpunten van Kevin Volland. In de 33e minuut kwam de ploeg van Bosz heel goed weg nadat Genki Haraguchi de bal in een leeg doel leek te schieten, maar door de sneeuw bleef zijn poging net voor de doellijn liggen.

Vlak na rust tekende Hannover voor de aansluitingstreffer en de thuisploeg kwam in de 73e minuut ook op gelijke hoogte na een eigen doelpunt van Mitchell Weiser, maar Leverkusen trok door een doelpunt van Kai Havertz drie minuten voor tijd alsnog aan het langste eind.

Door de nipte overwinning komt Leverkusen op 42 punten, goed voor de vijfde plek. Nummer drie RB Leipzig en nummer vier Borussia Mönchengladbach hebben vier punten meer.

De sneeuw zorgde bij Hannover-Bayer Leverkusen voor de nodige problemen. (Foto: ANP)

Rutten met Anderlecht naar play-offs

In België boekte coach Fred Rutten met Anderlecht een zege tegen KV Kortrijk (2-0). De ploeg plaatste zich zo voor de strijd om de landstitel.

Anderlecht had de zege hard nodig om deel te mogen nemen aan Play-off I. Sven Kums maakte beide doelpunten voor de equipe van Rutten, waardoor de ploeg met nog één wedstrijd te gaan zeker is van de strijd om de landstitel.

Club Brugge won mede dankzij een treffer van Ruud Vormer in de Belgische Jupiler Pro league met 0-4 bij Eupen. Vormer, die deel uitmaakt van de voorselectie van Oranje, was in Eupen uit een vrije trap goed voor de 0-3. Hij gaf daarna ook nog de assist bij de 0-4 van Hans Vanaken.

Brugge, dat al zeker was van deelname aan Play-off I waarin om de landstitel wordt gestreden, was al vroeg op 0-1 gekomen door Vanaken. Krépin Diatte verdubbelde vervolgens de voorsprong.

Titel Juventus weer wat dichterbij

In Italië is Juventus weer een stap dichter bij de titel gekomen. De koploper zag nummer twee Napoli zondag met 1-1 gelijkspelen bij Sassuolo. Lorenzo Insigne voorkwam in de slotfase een Napolitaanse nederlaag. Het verschil tussen beide ploegen is achttien punten.

Stefan de Vrij won met Internazionale met 2-0 van SPAL. De international van Oranje had een basisplaats en zag Matteo Politano en Roberto Gagliardini scoren. Inter blijft daardoor vierde, op een punt achterstand van nummer drie AC Milan.

Marten de Roon en Hans Hateboer wonnen met Atalanta met 1-2 bij Sampdoria. Beide Nederlanders hadden een basisplaats. Atalanta doet daardoor nog altijd mee in de strijd om Europees voetbal. De equipe staat zevende.

