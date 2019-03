Ajax boekte zondag weliswaar een probleemloze 4-0-overwinning tegen Fortuna Sittard, maar trainer Erik ten Hag was niet geheel tevreden. De coach vindt dat de Amsterdammers voor eigen publiek meer hadden moeten laten zien.

"We hadden minimaal twee doelpunten extra kunnen en ook moeten maken", zei Ten Hag na het duel in de Johan Cruijff ArenA in gesprek met FOX Sports. "In fases waren we heel slordig en te gemakzuchtig. Dat kan niet."

Ajax kwam vijf dagen na de stunt in de Champions League bij Real Madrid (1-4) amper in de problemen tegen Fortuna en kwam na vier minuten al op voorsprong via Dusan Tadic. Door twee goals van David Neres (27e en 63e minuut) en opnieuw een doelpunt van Tadic (85e minuut) sloot Ajax het duel af met een ruime overwinning.

"We begonnen de wedstrijd in hoog tempo en dwongen het eerste doelpunt dan ook af", zei Ten Hag, die daarna meer had verwacht van zijn ploeg. "Vooral na rust konden we er meer uithalen en hadden we ambitieuzer moeten zijn. We moeten de lat hoog blijven leggen en niks door de vingers zien."

De Ajacieden vieren de 2-0 van David Neres. (Foto: ProShots)

Ten Hag wisselde vaste krachten uit voorzorg

Aangezien Ajax woensdag al de inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle speelt, besloot Ten Hag enkele vaste krachten vroeg te wisselen. Frenkie de Jong kampte met lichte pijntjes en werd halverwege vervangen door Lasse Schöne, terwijl ook Nicolás Tagliafico (66 minuten) en Hakim Ziyech (73 minuten) het duel niet afmaakten.

Volgens Ten Hag is het drietal in principe fit genoeg voor de wedstrijd tegen PEC in Amsterdam. "De wissels waren vooral uit voorzorg. Als je met 2-0 voor staat, kan je sommige spelers er wat eerder uithalen. Ik heb bovendien meer dan elf jongens die kunnen spelen."

Door de simpele zege op Fortuna gaf Ajax de sensationele zege bij Real Madrid een goed vervolg, al kijkt Ten Hag veel verder dan dat. "Het is weliswaar een goede afsluiting van deze week, maar ik zie het eerder als een mooi begin. In deze fase van de competitie wil je niet alleen in de strijd zijn om iets te kunnen winnen, maar ook het zilverwerk pakken."

De achterstand van Ajax op koploper PSV bedraagt nu vijf punten, al kunnen de Amsterdammers het gat woensdag tegen PEC dus naar twee verkleinen. De ploeg van Ten Hag, die vrijdag de koker ingaat voor de loting voor de kwartfinales van de Champions League, speelt zondag een uitduel met AZ.

