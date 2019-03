Ajax heeft zondag in de Eredivisie met speels gemak afgerekend met Fortuna Sittard. De formatie van coach Erik ten Hag won in de eigen Johan Cruijff ArenA met 4-0.

Vijf dagen na de glorieuze zege in de Champions League tegen Real Madrid (1-4) hoefde Ajax niet heel diep te gaan. Dusan Tadic opende al na drie minuten de score, waarna David Neres de voorsprong nog voor rust verdubbelde.

In de tweede helft maakte wederom Neres de 3-0, waarna Tadic in de slotfase ook het vierde doelpunt van Ajax voor zijn rekening nam.

Ajax verkleint de achterstand op koploper PSV, dat zaterdag met 2-0 van NAC Breda won, weer naar vijf punten. De Amsterdammers spelen woensdag bovendien nog een inhaalduel met PEC Zwolle.

Ten Hag voerde ten opzichte van het duel met Real Madrid slechts één wijziging door. Lasse Schöne moest op de bank beginnen. Er was daardoor een plek voor Kasper Dolberg, die in de spits begon. Hakim Ziyech zakte van de aanval terug naar het middenveld.

Tadic schoot al na drie minuten de eerste treffer binnen. (Foto: ProShots)

Tadic opent al rap de score

Ajax trof in Fortuna Sittard de ideale tegenstander om na het Champions League-duel met Real Madrid een beetje bij te kunnen komen. De Amsterdammers hoefden niet constant in een hoog tempo te spelen om met de Limburgers af te rekenen.

De bal lag er al na drie minuten in, nadat Fortuna-aanvoerder Mica Pinto de bal zo in de voeten van Tadic kopte. De Serviër bekroonde zijn uitstekende vorm door de bal hard in de bovenhoek te schieten.

Ook daarna had Ajax weinig te vrezen van Fortuna, dat steeds snel onder druk werd gezet en er maar niet in slaagde daar onderuit te voetballen. Neres had de wedstrijd al na een kwartier kunnen beslissen, maar de Braziliaan schoot na een combinatie met Hakim Ziyech over.

Tien minuten later trof Neres, die voor het eerst is opgeroepen voor de Braziliaanse ploeg, alsnog doel. De rechtsbuiten stond op de goede plek om een voorzet van Ziyech binnen te werken. Pinto liet zich daarbij wederom makkelijk aftroeven.

Neres was net als Tadic twee keer trefzeker. (Foto: ProShots)

Doelpunt Neres hoogtepunt tweede helft

Na rust, met Schöne op de plaats van Frenkie de Jong, kabbelde het duel rustig verder. Ajax kreeg via Neres en Schöne twee kansen op 3-0, maar Fortuna-doelman Alexei Koselev was bij de les.

Nadat Fortuna een kans op de 2-1 om zeep hielp, schoot Neres de derde Ajax-treffer binnen. De Braziliaan draaide kort weg bij zijn bewaker Branislav Ninaj en ramde de bal hard in de verre hoek. Dolberg had vervolgens de 4-0 op zijn hoofd, maar zijn kopbal belandde op de paal.

Ten Hag kon het zich dankzij de geruststellende voorsprong permitteren om belangrijke krachten als Nicolás Tagliafico en Ziyech voortijdig te wisselen. Met Daley Sinkgraven en Zakaria Labyad als invallers ging Ajax nog op jacht naar een vierde treffer.

Dat doelpunt viel vijf minuten voor tijd. Dolberg werd de diepte in gestuurd en legde de bal vervolgens terug op de meegelopen Tadic. De Serviër schoot eenvoudig zijn achttiende competitiedoelpunt binnen en bezorgde Ajax daarmee een zorgeloze middag.

