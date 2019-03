Feyenoord bleef zondag voor de zesde uitwedstrijd op rij zonder overwinning in de Eredivisie, maar trainer Giovanni van Bronckhorst was niet negatief gestemd na het gelijkspel bij Vitesse (1-1). De coach vindt dat zijn ploeg in Arnhem recht had op drie punten.

"We hebben een heel goede wedstrijd gespeeld en verdienden te winnen. We beloonden onszelf alleen niet op basis van het aantal mogelijkheden dat we hebben gekregen", zei Van Bronckhorst na de wedstrijd in de GelreDome tegen FOX Sports.

Feyenoord kwam vlak voor rust nog wel op voorsprong door een treffer van Orkun Kökcü, maar Mohammed Dauda trok de stand in de 47e minuut al gelijk. Van Bronckhorst baalt fors van het feit dat zijn ploeg het goede gevoel uit de eerste helft na rust zo snel verspeelde.

"In de eerste helft speelden we uitstekend en kon Vitesse geen druk op ons uitoefenen. We creëerden veel mogelijkheden en kwamen voor rust ook terecht op voorsprong", analyseerde de coach, die tegen Vitesse niet kon beschikken over Tonny Vilhena en doelman Kenneth Vermeer.

Vitesse viert de gelijkmaker tegen Feyenoord. (Foto: ProShots)

'Zo'n tegendoelpunt mag niet op dit niveau'

"Het eerste kwartier na rust maakten we het onszelf te moeilijk en kregen we te makkelijk een doelpunt tegen", vervolgde Van Bronckhorst. "Dat mag niet op dit niveau, zeker als je zo veel energie in de wedstrijd stopt om op voorsprong te komen. We verdienden om te winnen."

Het was al de vijfde keer in de eerste acht speelrondes van 2019 dat Feyenoord zonder overwinning bleef. De Rotterdammers wonnen dit kalenderjaar alleen van Ajax (6-2), De Graafschap (4-0) en FC Emmen (4-0).

Door de remise bij Vitesse verzuimde Feyenoord de derde plek te verstevigen. AZ kwam op zondag niet langs PEC Zwolle (1-1) en heeft nog drie punten minder dan de Rotterdammers. Nummer vijf Vitesse staat op zeven punten van nummer drie Feyenoord.

