AZ heeft zondag averij opgelopen in de jacht op de derde plaats in de Eredivisie. De Alkmaarders speelden met 0-0 gelijk bij PEC Zwolle. De keepers waren de grote uitblinkers. Heracles Almelo verspeelde twee punten bij FC Emmen: 1-1.

Het was voor PEC de eerste wedstrijd sinds deze week bekend werd dat trainer Jaap Stam na dit seizoen naar Feyenoord vertrekt. Hij is in De Kuip de opvolger van Giovanni van Bronckhorst.

PEC was voor rust verreweg de sterkste ploeg. De Zwollenaren kwamen alleen al in het eerste kwartier tot vier kansen. Doelman Marco Bizot van AZ liet zich echter niet passeren.

De grootste kans was voor Younes Namli, die vanaf de linkerkant naar binnen kwam. De Deen hoopte Bizot in de korte hoek te passeren, maar de doelman, door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van Oranje, redde met zijn benen.

Stengs stuitte in de tweede helft op uitblinker Van der Hart. (Foto: ProShots)

Van der Hart neemt rol Bizot over

In de tweede helft waren de rollen volledig omgedraaid en was het juist AZ dat meer recht op een doelpunt had. PEC-keeper Mickey van der Hart deed bij menig poging van de Alkmaarders weinig onder voor zijn collega Bizot.

Zo tikte Van der Hart een schot van Oussama Idrissi uit de bovenhoek en liet hij zich niet verrassen toen Calvin Stengs ineens voor hem opdook. Aan de overkant had Mike van Duinen de openingstreffer op zijn schoen, maar hij schoot gehaast naast.

Door de remise blijft AZ vierde met 44 punten uit 25 duels. Feyenoord, da met 1-1 gelijk speelde tegen Vitesse, heeft drie punten meer. PEC is dertiende met 26 punten. Dat is er slechts één meer dan nummer zestien FC Emmen.

Emmen pakte in een flinke sneeuwbui een punt tegen Heracles Almelo. (Foto: ProShots)

Heracles verspeelt punten met tien man

Heracles Almelo leek in Emmen met tien man de volle buit te pakken, maar Sven Braken bezorgde de thuisploeg in de sneeuw vijf minuten voor tijd alsnog een punt: 1-1.

De gasten uit Almelo namen na ruim een kwartier de leiding. Een hoekschop werd door verdediger Maximilian Rossmann goed voor het doel gekopt, waar Adrián Dalmau de bal met het hoofd van dichtbij binnenwerkte.

Tim Breukers dupeerde zijn ploeg daarna. De ervaren aanvoerder van Heracles pakte op slag van rust binnen twee minuten tijd twee gele kaarten, waardoor Heracles de hele tweede helft met een man minder moest spelen.

Breukers kreeg vlak voor rust rood. (Foto: ProShots)

Slotfase in flink sneeuwbui gespeeld

Michael de Leeuw kreeg na een uur spelen een uitgelezen kans om Emmen op 1-1 te zetten. De aanvaller kon op zo'n vijf meter van het doel vrij uithalen, maar zag doelman Janis Blaswich met een katachtige reflex redding brengen.

De omstandigheden speelden daarna een steeds grotere rol. Het sneeuwde de hele wedstrijd al lichtjes, maar in de loop van de tweede helft bleef de neerslag ook daadwerkelijk op de kunstgrasmat liggen.

Emmen kreeg vijf minuten voor tijd toch loon naar werken. Invaller Braken kopte op aangeven van Glenn Bijl de gelijkmaker achter Blaswich. Heracles blijft daardoor zevende.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie