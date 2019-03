Middenvelder Jack Grealish van Aston Villa is zondag tijdens de stadsderby tegen Birmingham City door een supporter geslagen. De aanvoerder nam in de tweede helft revanche door het enige doelpunt te maken: 0-1.

De man kwam in de openingsfase van het duel in het Engelse Championship het veld opgerend en plantte van achteren zijn vuist in het gezicht van de aanvoerder van Villa.

De wedstrijd werd direct stilgelegd, waarna de man door een steward gegrepen werd. Die kon maar net voorkomen dat spelers van Villa de man te lijf gingen. De veldbestormer is door de politie gearresteerd.

Grealish, die eerder al hard onderuit geschoffeld werd door oud-FC Groningen-middenvelder Maikel Kieftenbeld, speelde na het incident gewoon verder. Hij maakte halverwege de tweede helft vervolgens het winnende doelpunt (0-1). Hij vierde zijn treffer daarna uitgebreid met het uitvak.

EFL keurt 'hersenloos' gedrag af

De English Football League (EFL), de organisatie achter de profdivisies onder de Premier League, keurt de actie sterk af. "Geen enkele speler hoort in zo'n situatie terecht te komen. Het veld is te allen tijde een plaats waar spelers zich veilig moeten voelen en de wetenschap moeten hebben dat zij geen slachtoffer worden van dit soort hersenloos gedrag."

Aston Villa is vooral ziedend na het incident. "We zijn ontsteld door de schandelijke en laffe aanval op Grealish. Dit is nooit eerder vertoond op de Engelse velden. Hiermee is duidelijk een grens overschreden, dus we hopen dat de instanties de dader hard aanpakken."

De derby van Birmingham is altijd fel betwist. Beide ploegen staan in de middenmoot van het Championship. Aston Villa passeert de rivaal door de zege en staat nu negende met 51 punten uit 36 duels, Birmingham is elfde met een punt minder.

Overigens was Kieftenbeld niet de enige Nederlander op het veld bij de wedstrijd. Bij Aston Villa was er een basisplaats voor Anwar El Ghazi.

De man werd na het incident gearresteerd door de politie. (Foto: ProShots)