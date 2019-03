De UEFA heeft scheidsrechter Björn Kuipers zondag aangesteld voor het duel in de achtste finales van de Champions League tussen Juventus en Atlético Madrid.

Danny Makkelie assisteert Kuipers dinsdag in Turijn als videoscheidsrechter, zo meldt de KNVB. Sander van Roekel en Erwin Zeinstra fungeren als assistent-scheidsrechter en Dennis Higler is vierde official.

Eerder dit seizoen had Kuipers al de leiding in de Champions League over het groepsduel tussen Napoli en Paris Saint-Germain.

Toen kreeg hij veel kritiek van PSG-spelers omdat hij Napoli een strafschop gaf en de club uit Parijs juist een penalty onthield.

Juventus staat voor lastige klus

Voor Juventus wordt het dinsdag een lastige klus om de kwartfinales te halen. De 'Oude Dame' verloor de uitwedstrijd bij Atlético op 20 februari met 2-0 door goals van José María Giménez en Dario Godín.

Tot nu zijn vier clubs zeker van de kwartfinales, waaronder Ajax dat verrassend Real Madrid uitschakelde. Tottenham Hotspur, Manchester United en FC Porto schaarden zich ook al bij de laatste acht.

