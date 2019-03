Trainer Mark van Bommel had zaterdag ondanks de 2-0-zege genoeg aan te merken op het spel van PSV in eigen huis tegen NAC Breda. Hij vond dat de koploper het zichzelf een stuk makkelijker had kunnen maken.

"Ik was niet tevreden en dan met name over de technische uitvoering. Daarin lieten we onszelf in de steek. We hadden het op tactisch gebied redelijk voor elkaar, alhoewel we ook dat beter moeten uitvoeren", zei Van Bommel tegenover FOX Sports.

"Ik stoorde me vooral aan de technische uitvoering. Die bal van Angeliño voorlangs op De Jong... Als die bal goed is, tikt hij hem voor een leeg doel binnen. Dan wordt het 2-0, is de wedstrijd gespeeld en loop je waarschijnlijk uit naar een grotere uitslag."

PSV kwam al in de vierde minuut op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Luuk de Jong, maar moest tot aan de 71e minuut wachten totdat de 2-0 viel dankzij een treffer van invaller Donyell Malen.

De spelers van PSV bedanken het publiek. (Foto: ProShots)

'Je komt altijd in fase terecht waarin het niet loopt'

Van Bommel weet het slordige spel tegen NAC aan de mindere vorm waarin zijn ploeg verkeert ten opzichte van voor de winterstop. Van de acht wedstrijden werden er liefst vier niet gewonnen (gelijkspel tegen FC Emmen, FC Utrecht, sc Heerenveen en Feyenoord).

"Tijdens het seizoen kom je altijd in een fase terecht waarin het niet loopt. Dat de bal er niet ingaat. Vandaag ook weer. Als we meer kansen verzilveren van de vijf of zes die we kregen, dan krijg je meer vertrouwen, gaat de kwaliteit omhoog en gaat het publiek erachter staan."

"Als dat even wat minder gaat, dan moet je overleven. Dat hebben we wel goed gedaan. Maar nogmaals, de technische uitvoering liet te wensen over. Daar moeten we volgende week tegen VVV-Venlo scherper op zijn."

Denzel Dumfries werd uitgefloten door de eigen supporters. (Foto: ProShots)

'De supporters moeten Dumfries steunen'

Van Bommel baalde ook van het fluiten door de eigen supporters in de richting van Denzel Dumfries. De verdediger koos tot ergernis van het publiek in het Philips Stadion vaak de oplossing achteruit in plaats van vooruit.

"Iedereen zit een beetje in die fase dat het niet loopt. Daar is ook Dumfries onderdeel van. Maar de supporters moeten hem steunen. De mensen achter het doel deden het fantastisch door gelijk zijn naam te scanderen. Maar de rest... Fluiten heeft niemand iets aan."

"Het leek er inderdaad op dat Dumfries veel ballen achteruit speelde. Maar het gaat er ook om hoe ploeggenoten zich aanbieden en hoe wij willen voetballen. Soms moet hij ook niet vooruit spelen, maar juist achteruit. Dat kan soms wel wat sneller."

PSV vergrootte door de zege het gat met naaste achtervolger Ajax tot acht punten, maar de Amsterdammers hebben nog wel twee thuisduels in te halen. Zondag is Fortuna Sittard de tegenstander en woensdag komt PEC Zwolle naar de Johan Cruijff ArenA.